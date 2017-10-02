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Власти Каталонии сообщили о победе на референдуме независимости

02.10.2017 11:20   342   0

Каталония завоевала право стать независимой республикой после того, как на проведенном в воскресенье референдуме 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании. Об этом заявили в ночь на понедельник власти автономии, подводя итоги плебисцита.

Население Каталонии составляет 7,5 млн человек, из которых 5,3 млн обладают правом голоса. Испанские власти, однако, считая референдум незаконным, приняли целый ряд мер, чтобы сорвать его проведение. Кроме того, соглашаясь с официальной позицией Мадрида о нелегитимности плебисцита, противники каталонской независимости в большинстве своем проигнорировали голосование. Как сообщил на пресс-конференции официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль, в итоге независимость поддержали 2 млн 20 тыс. 144 человека, или 90% голосовавших.

Эти результаты, добавил представитель правительства, практически являются итоговыми. "Это цифры, которыми мы располагаем на данный момент. Еще не досчитано порядка 15 тысяч бюллетеней, но можно сказать, что это окончательные результаты, потому что цифры почти не изменятся", - заверил Туруль.

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Выступая с официальным обращением по итогам голосования, глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о том, что народ автономии завоевал себе право на независимую республику. По его словам, результаты народного волеизъявления послужат властям региона основой для дальнейших действий. 

"Мы имеем право быть свободной, мирной и демократической страной", - заключил Пучдемон.

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Позиция испанских властей по отношению к этому референдуму была однозначной еще задолго до его проведения: никакой законной силы это голосование не могло иметь, поскольку противоречит конституции королевства. Сразу после завершения голосования в Каталонии с официальным заявлением из Мадрида выступил председатель правительства Испании Мариано Рахой, отказавшись называть голосование в Каталонии референдумом о самоопределении.

"В Каталонии не прошел референдум о самоопределении, - подчеркнул премьер. - Правовое государство сохранило свою силу". По мнению главы правительства, сепаратистский процесс региональных властей "потерпел неудачу". Он добавил, что "большинство каталонского народа не захотело участвовать" в плебисците.

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