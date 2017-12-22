Власти Сирии требуют вывода иностранных войск с территории страны

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари в ходе 8-й международной встречи высокого уровня по Сирии в Астане заявил о необходимости незамедлительного вывода иностранных войск с территории страны.

«Настойчивое заявление США о том, что они желают закрепить присутствие своих сил на территории Сирии без согласия сирийского правительства, является агрессией по отношению к суверенитету Сирийской Арабской Республики и противоречит положениям Устава ООН. Сирийская Арабская Республика требуем вывода иностранных войск с нашей территории немедленным образом без каких-либо условий», - сказал он.

Он также сообщил, что присутствие турецких войск на территории Сирии является актом агрессии и что это противоречит тому, что «мы достигли в рамках наших соглашений на встрече Астана-4».

При этом Башар Джаафари отметил, что Сирия будет присутствовать на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

«Мы приложим все усилия для успешной подготовки к этому мероприятию, который представит собой хорошую основу для диалога между сирийцами», - резюмировал он.