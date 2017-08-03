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Внесены новшества в законодательство РК по обеспечению единства измерений

03.08.2017 16:57   2208   0
3 августа на площадке медиа-центра МИР РК - заместитель генерального директора РГП «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии - Даурен Шарипов рассказал о предлагаемых новшествах в законодательстве в области обеспечения единства измерений.
 
В целях совершенствования действующего законодательства в области обеспечения единства измерений в 2015 году разработаны Концепция и 2016 году проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации».
 
Вносятся следующие концептуальные изменения:
 
- наделяются компетенцией отраслевые государственные органы функцией по утверждению Перечней измерений, относящихся к государственному регулированию;
 
- компетенция уполномоченного органа дополнена функцией устанавливать метрологические требования к точности измерений;
 
- калибровка эталонов.
 
Представители РГП «КазИнМетр» пояснили, что новая модель законодательства приведет к эффективному государственному регулированию в области обеспечения единства измерений и позволит развиваться предпринимательству в сфере метрологии, путем развития калибровки, что в целом повлечет повышение конкурентоспособности, безопасности и качества отечественной продукции и признанию результатов измерений на международном рынке.
 
В заключение, в настоящее время доработанный проект Закона с учетом предлагаемых поправок депутатов находится на рассмотрении в Канцелярии премьер-министра и после одобрения Правительством, будет направлен в Мажилис Парламента РК для дальнейшего рассмотрения.
  • Источник:
  • Пресс служба КТРМ МИР РК
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