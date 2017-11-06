Вопросы перехода на латиницу обсудили в Агентстве по делам госслужбы

Сегодня в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции на аппаратном совещании под руководством председателя Кайрата Кожамжарова рассмотрели вопрос о переходе алфавита казахского языка на латинскую графику.

Как отмечается в сообщении пресс-службы агентства, в ходе заседания было отмечено, что на сегодняшний день в мире на латинском алфавите базируются 99,99% всех вычислительных и телекоммуникационных систем.

«За последние десятилетия на латинской графике опубликованы 75,2% научных статей. Согласно данным «World Standards» и Всемирного банка, в настоящее время латинский алфавит используют 25 из 30 наиболее развитых стран», - было отмечено в ходе заседания.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев обозначил необходимость перехода на латиницу, исходя из особенностей современной технологической среды, коммуникаций и научно-образовательного процесса.

26 октября глава государства подписал соответствующий указ. Была создана Национальная комиссия, которая совместно с уполномоченными госорганами и научно-методическими центрами займётся разработкой новых правил правописания и произношения, методик преподавания казахского языка на латинской графике. Сотрудники агентства и его территориальных подразделений приступят к изучению государственного языка с использованием латиницы.

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Обучение проведут преподаватели Академии государственного управления при Президенте и её филиалов по специально разработанным программам. Курс рассчитан на две недели.

Кайрат Кожамжаров поручил после утверждения правил грамматики проработать подходы по максимальному охвату и переходу казахстанской госслужбы на латиницу.