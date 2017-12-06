Восток против Запада: признают ли священный город столицей Израиля?

Мир замер где-то в тревожном ожидании. По информации, поступающей от источников из Белого дома в Вашингтоне, 45-й президент США в ближайшие дни, возможно, признает Иерусалим столицей Израиля. Очевидно, если Дональд Трамп примет такое решение, то не только Ближний Восток, но и все мировое сообщество окажется в очень непростой ситуации, которое не обойдет стороной и Республику Казахстан.

Для начала немного истории. Конфликт вокруг статуса священного города для трех мировых религий (иудаизма, христианства и ислама) возник еще в конце 1947 года. В тот момент международное сообщество приняло решение о разделе Палестины на еврейскую и арабскую части. В рамках резолюции Генеральной ассамблеи ООН № 181 в Иерусалиме должен был введен международный режим управления специальным советом по опеке. Другое дело, что арабский мир с этим решением категорически не согласился. Уже в мае 1948 года арабский легион Трансиордании (с 1950 года Королевство Иордания - прим.) в ходе полномасштабной арабо-израильской войны атаковал Иерусалим, аннексировав восточную его часть, где преимущественно проживали арабы. Западный Иерусалим остался за Государством Израиль. Через 2 года Кнессет (парламент) Израиля по инициативе премьер-министра Давида Бен-Гуриона провозгласил Иерусалим столицей страны, которую не признала ни одна страна мира.

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То ли столица, то ли нет

Не признало мировое сообщество и оккупацию Израилем Восточного Иерусалима в ходе «шестидневной войны» 1967 года, и принятие Израилем Конституции 1980 года, провозглашавшей весь Иерусалим единой и неделимой столицей еврейского государства. Более того, в том же 1980 году Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию № 478, которая осудила действия Израиля, подчеркнув, что провозглашение им Иерусалима главным городом страны является нарушением международного права. Принятая резолюция привела к тому, что все страны, которые к 1980 году уже открыли свои посольства в Иерусалиме, постепенно перевели их в финансово-экономическую столицу Израиля - Тель-Авив.

В определенной степени переломный момент в вопросе о статусе Иерусалима наступил в 1995 году, когда Конгресс США принял «Акт о посольстве Соединенных Штатов в Иерусалиме», тем самым фактически признав право Израиля называть этот город своей столицей. Вот только на протяжении минувших 22 лет ни один хозяин вашингтонского Белого дома так и не решился на перенос американского дипломатического представительства высшего уровня из Тель-Авива в Иерусалим. Объяснения были стандартными: принятый Конгрессом акт носит консультативный характер. К тому же подобные решения относятся к международным отношениям, которые по Конституции США являются прерогативой Белого дома. Свою роль сыграла и точка зрения арабских и ряда мусульманских государств, неоднократно предупреждавших страны мира, что любая попытка переноса их посольств в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим приведет к полному разрыву дипломатических отношений.

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Но, как говорится, времена меняются. В первый день декабря текущего года источники из американского Белого дома сообщили сенсационную новость: 45-й президент США Дональд Трамп, выполняя свои предвыборные обещания, в ближайшее время может не только признать Иерусалим столицей Израиля, но и принять решение о переносе в него посольства своей страны. Естественно, негативной реакции на возможное решение Дональда Трампа, прежде всего со стороны мусульманских стран, которые считают оккупированный Израилем Восточный Иерусалим столицей Государства Палестина, долго ждать не пришлось.

Незамедлительная реакция

Первым свое отношение к вероятному шагу Трампа выразил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Уже на следующий день после появления инсайдерской информации из Вашингтона он провел серию переговоров по телефону с королем Иордании Абдаллой II, президентами Франции и Египта Эммануэлем Макроном и Абдель-Фаттахом ас-Сиси, а также эмиром Катара Тамимом аль-Тани, в ходе которых призвал своих собеседников оказать воздействие на Дональда Трампа. В определенной степени многочисленные звонки Аббаса своей цели достигли. В распространенном 4 декабря совместном заявлении внешнеполитических ведомств Египта и Иордании в адрес Госсекретаря США Рекса Тиллерсона подчеркивается, что произраильское решение Трампа способно изменить достижения внешней политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, привести к краху палестинско-израильского мирного процесса, а также к вспышке насилия в регионе. Особенно жестким выглядит заявление главы МИДа Иордании Аймана Сафеди, подчеркнувшего, что признание американским президентом Иерусалима столицей Израиля будет иметь опасные последствия в виде гнева, который распространится по всему арабскому и мусульманскому миру, усугубив напряженность отношений с Израилем.

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О серьезных последствиях официального признания Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля предупредила Вашингтон и Анкара. На прошедшей 4 декабря после заседания кабинета министров Турции встрече с журналистами вице-премьер этой страны Бекир Боздаг заметил, что «статус Иерусалима охраняется международными соглашениями, сохранение которого имеет огромное значение для мира в регионе». Соответственно Бекир Боздаг напомнил о ранее принятых соглашениях и резолюциях ООН, которые обязывают мировое сообщество выступить в защиту Иерусалима.

Наконец, напомнили Соединенным Штатам о ранее сделанных обещаниях разорвать все связи со странами, перенесшими свои посольства в Иерусалим и в Организации Исламского сотрудничества (ОИС). В распространенном ОИС официальном заявлении отмечается, что в случае признания американским Белым домом Иерусалима столицей Израиля и переноса в этот город посольства, пойти на этот шаг должны будут все 57 стран, входящие в ОИС. Здесь следует напомнить, что Республика Казахстан не только является членом Организации Исламского сотрудничества, но и председательствовала в ней в 2011 году.

Трудности только впереди

Как видим, час от часу не легче. Ведь нельзя забывать и о тесном сотрудничестве нашей страны с Соединенными Штатами в различных сферах и политики, и экономики. Достаточно сказать, что американские компании уже много лет входят в число крупнейших инвесторов отечественной экономики. Некоторой «головной боли» добавляет и текущее членство Казахстана в Совете Безопасности ООН. Нет никаких сомнений, что дружественные нашей стране арабские и мусульманские страны, в случае, если Дональд Трамп примет «историческое решение», как минимум постараются добиться осуждающего заявления МИДа РК. При этом те же арабские страны вряд ли устроит компромиссный вариант Трампа, о котором сообщают американские СМИ, в соответствии с которым 45-й президент США признает Иерусалим столицей Израиля, но не станет переносить в этот город посольство из Тель-Авива.

В общем, будущая неделя в политическом плане ожидается весьма жаркой. Тем более что Дональд Трамп в ближайшее время будет вынужден принять «произраильское» решение. И не столько от того, что обещал признать Иерусалим столицей Израиля, но и поскольку 4 декабря истек срок каждые полгода подписываемого президентами США официального отказа от переноса посольства из Тель-Авива в ответ на принятый в 1995 году акт Конгресса.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на заседании парламентской фракции правящей партии «Справедливости и развития» (AK Party) официально объявил, что Турецкая Республика немедленно разорвет дипломатические отношения с Израилем, как только Дональд Трамп признает Иерусалим его столицей.

Фото: Reuters