Всклокоченный Иран: кто стоит за «революцией»?

По поступающей из Ирана скудной информации, волнениями охвачено уже большинство крупнейших городов этой страны. Что и кто стоит за массовыми акциями протеста, и как это отразится на Республике Казахстан, в новом материале «Къ».

Уже неделю в Иране наблюдаются массовые волнения. Начавшись во второй по величине агломерации страны - почти 5-миллионном Мешхеде, они с 28 декабря охватили уже около 40 иранских городов. Более того, несмотря на поступающие сообщения о проведенных министерством разведки арестах почти 500 мятежников и 20 погибших граждан, а также утверждениях замминистра внутренних дел Ирана Хосейна Золфагари о контроле обстановки по всей стране, география протестов расширяется.

Судить об этом можно по появляющимся в социальных сетях снятых в ряде случаев накануне вечером каждого дня в Тегеране или Боджнурде фотографиях и видео, которые, похоже, прорывают установленные властями блокировки с помощью VPN-технологий.



Фото из Instagram: В Иране с 28 декабря наблюдаются массовые волнения

Жители Ирана вышли на акцию протеста против насилия

Впрочем, отнюдь не все фото и видеоматериалы из Ирана являются подлинными. Случаются и явные подлоги. К примеру, 1 и 2 января 2018 года в Instagramи Telegramпод хэштегом #iranprotestsактивно распространялись кадры из художественного фильма «Золотые монеты» иранского режиссера Аболгасема Талеби, посвященного событиям в этой стране в 2009 году.

Не стеснялись отдельные пользователи размещать в своих хрониках, как фотографии, так и видео жестокого разгона полицейскими мирных демонстрантов, которые были сняты не в Иране, а… в Греции, Испании и даже США. Кроме того попадаются фото и видео, явно не имеющие отношения к нынешней зиме. Слишком уж легко одеты протестующие люди, учитывая, что не только в Мешхеде и Тегеране, но даже в расположенном на юге страны Тебризе температура воздуха по вечерам имеет минусовые значения.





Фото из Instagram: Кадры из фильма «Золотая монета» Аболгасема Талеби

И все же, несмотря на явные подлоги, из немногих кадров, снятых в эти дни в Иране, можно увидеть, что акции протеста все еще собирают тысячи людей. В основном это молодые парни в возрасте от 16 до 25 лет, которые вступают в стычки с применяющими против них слезоточивый газ и водометы полицейскими, ломают билборды с изображениями духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также штурмуют правительственные здания. Нередко среди них встречаются и женщины в так называемом «бальзаковском возрасте», а также девушки.

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Последних, судя по появившимся в социальной сети Instagram видеокадрам и фотографиям, в первые дни нового года стало заметно больше. Интересно, что некоторые женщины и девушки выходят на акции протеста без хиджаба, который в Иране для них обязателен для ношения. Вероятно, свою роль сыграло сообщение главы управления полиции Тегерана - бригадного генерала Хосейна Рахими, заявившего 28 декабря, что местные граждане, которые не соблюдают в своем внешнем виде норм ислама, больше не будут подвергаться аресту.



Фото из Instagram: Девушка из Тегерана протестует против ношения хиджаба

Так что же заставило иранцев массового выйти на улицы своих городов с акциями протеста? Официально считается, что основной причиной для волнений стало 10-процентное повышение цен на целый ряд продовольственных товаров, а также топливо для автомобилей, что сильно сказалось на благосостоянии наиболее бедных слоев населения. Здесь надо заметить, что в Иране, где наблюдается своего рода социализм с «исламским лицом», уже много лет регулируются цены на основные товары и услуги с одновременным фиксированием заработной платы для государственных служащих.

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Для информации: в декабре 2017 года средняя зарплата, например в Тегеране, составляла грубо 292 тысячи туманов в месяц (в риалах в Иране почти никто не считает - прим. авт.) или $887, что эквивалентно 294 тысячам 297 тенге. При этом литр молока жирностью в 3% стоил 310 туманов или 312 тенге, персидский лаваш - 380 туманов или 382 тенге, упаковка в 12 яиц - 667 туманов или 675 тенге, а килограмм картофеля - 316 туманов или 319 тенге.

Есть и политическая версия происходящих волнений, согласно которым причиной для массовых беспорядков стали серьезные разногласия, возникшие между двумя основными группировками в правящей элите Ирана, где одна выступает за продолжение реформ нынешнего президента страны Хасана Рухани, а другая - за возврат к идеям Исламской революции 1979 года.

Между тем, те казахстанцы, которые в последние два года посещали Иран, наверняка обратили внимание на происходящие там изменения, схожие с теми, что наблюдались в Советском Союзе в период середины 80-ых - начала 90-ых годов прошлого столетия. Особенно это заметно при общении с молодыми людьми, которые не только с восторгом слушают рассказы пожилых людей о том, что, к примеру, Тегеран называли Парижем Среднего Востока, но и чуть ли не с благоговением относятся ко всему американскому. Лучшая пицца - американская. Потому и одно из самых популярных у молодежи иранской столицы кафе носит название «ManhattanGrill». Лучшее пиво, как, впрочем, виски и вино, тоже отчего-то американские.

И хотя в Иране их употребление и продажа категорически запрещена, немало иранцев знают, где алкоголь, хотя и втридорога, но можно приобрести из-под полы. К запрещенным товарам относится и продукция Голливуда. Но здесь надо только «разуть глаза», дабы обнаружить множество подпольных видеосалонов, где без труда можно купить пусть и 2-3-годичной давности американский боевик или фантастику, но зато уже переведенные на фарси. Особый разговор о безумно красивых иранских девушках.Они при отсутствии представителей уличной полиции морали «эршад» охотно избавляются от своих хиджабов и с интересом разглядывают наряды европейского кроя, красующиеся в витринах центральных магазинов Тегерана.



Фото автора: При отсутствии полиции морали девушки охотно снимают хиджабы

Надо полагать, несмотря на напряженные отношения с Исламской Республикой Иран, в США достаточно хорошо осведомлены о настроениях среди иранской молодежи, которая, судя по поступающим кадрам из этой страны, чуть ли не мечтает о возвращении времен правления шахской династии Пехлеви. Во всяком случае, дворец последнего шахиншаха Мохаммеда Реза Пехлеви у молодых иранцев является одним из самых популярных мест в Тегеране по изучению истории своей государственности.



Фото автора: Дворец последнего шахиншаха очень популярен у жителей Ирана

Соответственно, США, как впрочем, и Израиль, не только поддержали беспорядки в Иране, но и объявили о намерении созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В частности постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли 3 января 2018 года заявила: «ООН должна высказаться по поводу событий в Иране как можно скорее. Народ Ирана заслуживает право на свободу». Увы, но подобная поддержка со стороны США и Европы может оказать «медвежью услугу» иранскому народу, ввергнув его в водоворот событий, который отразится на всем регионе Ближнего и Среднего Востока, затронув интересы и Казахстана, для которого Иран является крупнейшим импортером зерна.

Нельзя забывать и то, что в январе 2018 года Казахстан является председателем СБ ООН. Соответственнонашему внешнеполитическому ведомству предстоит решить сложную задачу: поддержать инициативу США, или вместе с Россией дать Ирану возможность самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Тем более, что с 28 декабря 2017 года в Исламской Республике Иран параллельно проходят столь же массовые акции в поддержку позиции официального Тегерана.