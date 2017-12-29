ВВС РК пополнились новыми истребителями Су-30СМ

Военно-воздушные силы Казахстана пополнились двумя единицами высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщает пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

«Су-30СМ - двухместный тяжелый многоцелевой истребитель, способный летать на большие дистанции, вести бой в воздухе и атаковать наземные цели, а также осуществлять управление другими самолетами. Для дальних полетов самолет оснащен оборудованием для дозаправки в воздухе. Также «Су-30СМ» оснащен современным радиолокационным оборудованием», - отмечается в сообщении пресс-службы МОАП РК.

Самолёты изготовлены российским предприятием «Научно-производственная корпорация «Иркут» в рамках государственного оборонного заказа Казахстана.

Как отмечается в сообщении, ранее был подписан рамочный контракт с корпорацией «Иркут» о поставках в Казахстан истребителей «Су-30СМ» в 2016-2018 годах. Причем, поставки самолетов в нашу республику осуществляются по внутренним российским ценам.