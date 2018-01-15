Выборы президента России-2018: два месяца до дня голосования

ВЦИОМ запустил специальный исследовательский проект к президентским выборам-2018. Согласно последним данным, свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы отдать 73,8% избирателей.

По последним данным, среди всех опрошенных россиян отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье), готовы 73,8% избирателей, за Павла Грудинина – 7,2%, за Владимира Жириновского – 4,7%, за Ксению Собчак – 1,0%, за Григория Явлинского – 0,6%, за Бориса Титова – 0,3%.

*Объем выборки – 3000 респондентов, максимальный размер ошибки не превышает 1,8%

В антирейтинге кандидатов лидирует Ксения Собчак: 89,8% наших сограждан сказали, что не отдадут свой голос за нее.

Информированность, мобилизация, интерес к выборам

В начале года информированность граждан о выборах выросла до 85% - такова доля тех, кто знает, что голосование должно пройти в марте 2018 года. Декларируемая явка на данный момент составляет 67% (такова доля россиян, изъявляющих определенную готовность принять участие в выборах президента России в марте 2018 г., - ответ «точно приму»). Интерес к предстоящим выборам выражают 75% опрошенных.

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С учетом явки (по ответам тех, кто точно планирует пойти на выборы), показатели в рейтинге кандидатов следующие: по Владимиру Путину – 81,1%, по Павлу Грудинину – 7,6%, по Владимиру Жириновскому – 4,2%, по Ксении Собчак – 0,7%, по Григорию Явлинскому – 0,6%, по Борису Титову – 0,4%.

Честность выборов

Почти две трети опрошенных (64%) уверены, что предвыборная борьба между кандидатами проходит честно и открыто. Около трети россиян (34%) считают, что выборы пройдут честно, 46% предполагают незначительные нарушения (которые не окажут влияния на общий итог выборов) и 17% - что результаты будут серьезно искажены.

Агитация и коммуникация

Оценивая работу СМИ по освещению избирательной кампании, 68% респондентов сказали, что, в целом, предоставляемой информации о выборах достаточно. При этом 51% опрошенных не хватает информации о предвыборных программах кандидатов. Еще 61% отметил, что СМИ объективны и беспристрастны в освещении этой темы.

Фон выборов

Общественный запрос к кандидатам со стороны граждан существует, в первую очередь, по решению проблем низкого уровня заработных плат, МРОТ, прожиточного минимума (23%), низких пенсий (18%), проблем в сфере здравоохранения (17%).

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Справка:

ВЦИОМ запустил специальный исследовательский проект к президентским выборам-2018, результаты которого будут публиковаться на сайте 2018.wciom.ru, в мобильном приложении ВЦИОМ для Android и iOS, на канале Telegram @WCIOMofficial, в официальных аккаунтах в соцсетях VKontakte, Facebook, Twitter, Instagram.

Опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в 2017-2018 годы. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки – по 600 респондентов каждый день в 2017 году и по 1 000 человек каждый день в 2018 году. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5% (для выборки объемом 1 800 человек) и 1,8% (для выборки объемом 3 000 человек).