Выборы в России: сюрпризы есть, но быть их не должно

В ближайшее воскресенье – 18 марта – в соседней России состоятся президентские выборы. Сюрпризов не предусмотрено. В очередной раз Российскую Федерацию возглавит Владимир Путин. О нюансах завершающейся предвыборной гонки по-российски – в материале «Къ».

Еще в конце ноября прошлого года немало российских экспертов осторожно делали предположение, что Владимир Путин может отказаться от участия в очередных президентских выборах. Свою лепту в появление подобного рода мнений вносило достаточно длительное молчание действующего президента о своем решении баллотироваться в четвертый раз на главный пост в Российской Федерации. Этот факт давал повод особо смелым специалистам по внутренней политике Кремля выдвигать версию, что своим отказом от президентского поста пока еще беспартийный Путин сделает своеобразный ход конем: уступив место своему преемнику, сам останется у руля власти либо в качестве премьера, либо в качестве лидера правящей партии «Единая Россия». Отмечалось, что этим шагом он сумеет несколько смягчить все ухудшающиеся отношения со странами Запада. В рамках этой же версии назывались и имена наиболее вероятных преемников Владимира Путина. Речь шла о министре иностранных дел Сергее Лаврове, министре обороны Сергее Шойгу, председателе российского Центробанка Эльвире Набиуллиной, председателе Счетной Палаты РФ Татьяне Голиковой, а также губернаторе Тульской области Алексее Дюмине.

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На интриге поставлен крест

Но то было в ноябре. В начале же декабря все стало на свои места. Как и предсказывали в российских СМИ скептически настроенные эксперты, отмечая, что все рассуждения о преемниках не имеют под собою почвы, Путин отказываться от президентского поста не стал. На встрече с ветеранами и тружениками автомобильного завода «ГАЗ» 6 декабря, он официально объявил о своем желании участвовать в выборах-2018. С этого момента намечающаяся было интрига почти сошла на нет, поскольку никто в России и за ее пределами не сомневается в победе действующего президента.

Явно на пользу Владимиру Путину сработали и прошедшие в эфире центральных российских телеканалов дебаты кандидатов в президенты РФ, в которых претендент №1 по уже сложившейся в ряде стран постсоветского пространства традиции принимать участия не стал. Вероятно, уже знал, чем ему это грозит. Ведь благодаря усилиям, в том числе и руководства центральных телеканалов, эти самые «дебаты» ничего общего с важным элементом политической борьбы абсолютно не имеют. Если они чем и запомнились телезрителям, то бесконечной перепалкой между кандидатами, да серией конфликтов между гламурной Ксенией Собчак и беспардонным Владимиром Жириновским. Потому не удивительно, что эксперты, к которым «Къ» обратился за комментариями, дали увиденному крайне низкую оценку.

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Беспощадное мнение экспертов

«Дебаты, к сожалению, идут не в прайм-тайм, поэтому сильно на общественные настроения не влияют. Кроме того, без участия Владимира Путина они выглядят неинтересно. Хотя у людей к нему много вопросов, особенно социального характера. Его бы послушали», – заметил в беседе с «Къ» сотрудник издательского дома «Коммерсантъ» и контрибьютор Московского центра Карнеги Андрей Перцев, добавив, что Владимир Путин до сих пор не опубликовал свою программу. По мнению журналиста, материалы которого на тему выборов в России можно легко найти в Интернете, в целом дебаты интересны в том случае, если в них принимают участие яркие политики или представители мощных партий. «В настоящий момент в России этого нет», – констатировал Андрей Перцев

С немалой долей скептицизма относится к пока еще идущей в России предвыборной агитации и казахстанский специалист по политическим PR-технологиям Ерлан Аскарбеков. В разговоре с «Къ» он выдвинул предположение, что за избирательную кампанию Путина на самом деле отвечает автор известной концепции «суверенной демократии», помощник президента РФ Владислав Сурков. «Есть такое ощущение и по стилистике, и по персонажам. Соответственно, все проходит в рамках «управляемой демократии»: гражданам России предлагается выбирать между клоунами и серьезным человеком. Это видно и по теледебатам, где кандидат Путин блистает своим отсутствием. В целом грамотный подход, поскольку приходится признать, что альтернативы в данный момент не видно. Хотя это не значит, что ее не должно быть», – отметил Ерлан Аскарбеков.

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На фоне мнения Ерлана Аскарбекова, оценка завершающейся в России уже 16 марта предвыборной кампании, сделанная известным российским политологом Аркадием Дубновым, выглядит и вовсе негативно. Если бы ее оценивали по пятибалльной шкале, то Аркадий Дубнов наверняка поставил бы ей не больше «двойки». Особенно это касается дебатов, пока еще идущих в эфире российских телеканалов. Но судите сами. «Принцип проведения нынешних дебатов описывается простой максимой: как бы рыбку съесть и на ежа не сесть. То есть надо бы соответствовать общепризнанным критериям предвыборной кампании, но при этом избежать слишком больших издержек, связанных с нанесением урона имиджу правящего режима и личности его лидера. Поэтому прямые дебаты между Путиным и его оппонентами недопустимы, поскольку ему придется отвечать на массу неприятных вопросов, да и выигрыш априори будет не на его стороне. Отсюда и идиотский формат общих встреч кандидатов, где сущностно дискутировать невозможно, но зато можно хамить и говорить лозунгами. Таким образом создается имиджевый разрыв между статистами-аутсайдерами и главным кандидатом, который вещает, изрекая прописные истины, избегая какой-либо очной полемики в режиме реального времени. Остальные же выглядят мелкими интриганами, сводящими личные счеты друг с другом», – поделился своими наблюдениям с «Къ» Аркадий Дубнов.

Фактор Грудинина

И все же без определенного рода сюрпризов, возможно даже и управляемых, текущий электоральный период в России не обошелся. Судя по публикациям как в российских, так и в зарубежных СМИ, для немалого числа экспертов стало полной неожиданностью появление единого кандидата от КПРФ и Национально-патриотических сил России в лице Павла Грудинина, вместо долгожителя российской политики Геннадия Зюганова. Внешне напоминающий одновременно Сталина и Кирова, 57-летний директор подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина», указывая на свой успешный опыт ведения хозяйства в поселении Видное и предлагая обратить пристальное внимание на положительный опыт построения «социализма с человеческим лицом» в СССР и Китае, Павел Грудинин достаточно быстро набрал популярность у россиян. Его выступления в Интернете собрали миллионы просмотров, чем не могут похвастаться ни Жириновский, ни Собчак, ни тем более Бабурин, Явлинский, Титов или Сурайкин.

Дело дошло до того, что независимые социологические службы стали указывать на 40, а то и 45 процентов электоральных предпочтений в пользу единого кандидата от коммунистов и национал-патриотов. Что, кстати, сильно контрастирует с регулярными замерами, которые проводят вполне официальные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), неизменно ставящие Грудинину 7–8 процентов популярности у граждан России. Не удивительно, что в российском сегменте социальных сетей, на фоне начавшейся в управляемых общефедеральных СМИ кампании против Грудинина, стала все чаще мелькать мысль о возможности проведения после 18 марта второго тура голосования. Согласно этой версии, в нем сойдутся претендующий на четвертый срок своего правления Владимир Путин и ставший опальным кандидат от КПРФ и Национально-патриотических сил России, который, якобы, наберет голосов не меньше, чем его известный всему миру оппонент.

Какой такой второй тур?

Однако опрошенные «Къ» эксперты в подобный исход президентских выборов в России не верят. «Никому и в голову не приходит серьезно обсуждать вероятность второго тура, – заметил Аркадий Дубнов. – В России подобная перспектива – все равно, что планировать государственный переворот или, упаси господи, революцию! Ведь сакральность Верховного жреца не ставится под сомнение, а разговоры о возможности второго тура – это и есть грех сомнения».

Сомневается в вероятности проведения второго тура президентских выборов в России и Ерлан Аскарбеков. «Единственный крупный независимый социологический центр на федеральном уровне «Левада-центр», как я заметил, последний опрос примерных рейтингов кандидатов в президенты в России проводил в декабре прошлого года. Есть пока непроверенная информация, что «Левада-центру» запретили проводить подобные замеры популярности претендентов на президентский пост. То есть вполне возможно, что «грудининский эффект» все же реальный. Не исключено, что Павел Грудинин наберет не 41и не 48 процентов голосов, а даже больше, но второго тура, конечно же, не будет. Потому что в странах СНГ, как когда-то говорил товарищ Сталин, важно кто считает», – подчеркнул Ерлан Аскарбеков.

«Во второй тур не верю», – уверенно заявил «Къ» Андрей Перцев, подчеркнув, что, по его мнению, Владимир Путин одержит победу в президентских выборах уже 18 марта. По его наблюдениям, в определенной степени виноват в этом и сам Павел Грудинин, который после того, как по нему «прошлись мощным катком черного пиара», стал практически неактивен. «Хотя региональные чиновники и депутаты от «Единой России», с которыми я общаюсь, говорят, что интерес в провинции к Грудинину достаточно велик. Но административная мобилизация бюджетников и регионы, которые по традиции дают власти 90 процентов необходимой поддержки, свое дело сделают. При этом результат Путина может быть в районе 55 процентов», – отметил Андрей Перцев.

Наш Post Scriptum

В завершение небольшая ремарка. В случае, если произойдет чудо, и президентом Российской Федерации вдруг станет Павел Грудинин, далеко не факт, что это понравится официальной Астане. Причина в том, что в своих выступлениях единый кандидат от российских коммунистов и национал-патриотов неоднократно подчеркивал – если он станет президентом, то в первую очередь займется восстановлением своей страны, а уж затем по возможности станет помогать соседним государствам. И то, если это будет выгодно России. Что касается президентства Владимира Путина, то отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан останутся на прежнем уровне.