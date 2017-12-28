За 2017 год внешней политике Казахстана поставили «отлично»

Эксперты высоко оценили внешнеполитическую позицию Казахстана в разрешении целого ряда серьезных проблем международного уровня. Подробности – в итоговом материале «Къ» за 2017 год.

На протяжении многих лет ведущие мировые издания в своих материалах достаточно редко уделяли внимание Республике Казахстан. Если и появлялись статьи, где хотя бы вскользь упоминалась наша страна, то в основном они были связаны с запуском с космодрома Байконур очередной экспедиции к Международной космической станции (МКС) либо с победой казахстанских спортсменов на крупных соревнованиях. Что касается материалов о внутренней и внешней политике Казахстана, ежели они и случались, то чаще носили крайне негативный характер для имиджа Республики Казахстан на международном уровне.

Переломный год

В целом уходящий 2017 год исключением из сложившихся «правил» в редакционной политике зарубежных СМИ по отношению к Казахстану не стал – тот же Байконур, МКС, теннисисты, хоккеисты да периодические скандалы, связанные с деятельностью отдельных известных бизнесменов и чиновников. И все же год Красного Петуха стал несколько отличным от прежних «обезьян», «коз», «лошадей» и всяких там «змеев» с «драконами». Впервые количество положительных публикаций не рекламного характера (что очень важно) о месте Казахстана в мировом сообществе в СМИ арабского мира, Среднего и Дальнего Востока, а также Юго-Восточной Азии, Европы и США стало пусть и немного, но несколько больше. Например, в связи с кризисом на Корейском полуострове политические обозреватели и политики в своих статьях в различных изданиях неоднократно хвалили Казахстан за проводимую им устойчивую антиядерную политику. Отмечалась и адекватность позиции официальной Астаны по отношению к конфликтующим между собой с июня текущего года странам Персидского залива. Наконец, Казахстан все чаще стал упоминаться в серьезных изданиях США и Западной Европы как спокойная страна с лояльным отношением к их согражданам, которую стоит посетить для расширения кругозора.

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Впрочем, наиболее часто положительные отзывы о Казахстане в 2017 году можно было увидеть в ведущих мировых изданиях в связи с регулярно проводимыми в Астане с 23 января мирными переговорами по урегулированию ситуации в Сирии. Об особой роли Казахстана в разрешении затяжного конфликта в этой ближневосточной стране упомянули и эксперты «Къ», которые назвали наиболее важные внешнеполитические события уходящего года, непосредственно связанные с Республикой Казахстан.

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В частности, такой позиции придерживается родившийся в Сирии арабский политолог доктор Басель Хадж Джасем. «Роль Казахстана в достигнутом примирении между президентом России Путиным и президентом Турции Эрдоганом позволила открыть дорогу к началу серии переговоров по сирийской проблеме в Астане. Меньше чем за год были получены результаты, которых не смогли достичь в течение четырех лет на переговорах в Женеве. Обращает на себя внимание, что сделано это было впервые в современной истории после окончания Второй мировой войны. Причем в отдалении от традиционных мест для проведения мирных переговоров в таких европейских городах, как Вена, Мюнхен или Мадрид», – заметил в своем комментарии «Къ» доктор Басель Хадж Джасем, который одновременно является политическим обозревателем базирующегося в Дубае (ОАЭ) телеканала «Аль-Арабия». Арабский политолог не сомневается, что внешняя политика, которую проводит такое молодое государство, как Казахстан, в конечном итоге будет способствовать полному разрешению конфликта и прекращению кровопролития в Сирии, которое наблюдается с 2011 года.

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То, что переговоры в Астане стали реальным шагом по мирному разрешению сирийской проблемы, отметил в своем комментарии и общественный деятель Казбек Бейсебаев, который в недавнем прошлом занимал серьезный пост в структурах казахстанского МИДа. «Хотя Казахстан не участвует в переговорах, тем не менее сам факт того, что Астана стала переговорной площадкой для непримиримых участников сирийского конфликта, говорит о многом. Это, безусловно, успех казахстанской дипломатии, которая создала все необходимые условия для переговоров между официальным Дамаском и вооруженной оппозицией», – заметил Казбек Бейсебаев, подчеркнув, что выражение «Астанинский процесс по Сирии» уже вошло в историю международных отношений.

Вместе с тем Казбек Бейсебаев назвал важным и еще одно событие уходящего года, имеющее непосредственное отношение к Республике Казахстан. Речь идет о непостоянном членстве Казахстана в Совете Безопасности ООН, которое, являясь безусловным достижением, имеет и обратную сторону медали. «Дело в том, что ООН является площадкой, где по многим актуальным международным проблемам у постоянных членов Совета Безопасности имеются серьезные разногласия. Например, между Россией и США. В недавнем голосовании по резолюции по Крыму мы поддержали Россию. Были мы против решения США вместе с другими странами и в последнем голосовании по Иерусалиму. Хотя до этого говорили, что в Совете Безопасности ООН будем сотрудничать с Соединенными Штатами по многим актуальным международным проблемам. Если бы мы не заседали в СБ ООН, то при обсуждении некоторых горячих международных проблем можно было воздержаться или даже не участвовать в голосовании. Теперь, будучи участником заседаний, придется выбирать одну сторону, и, по всей видимости, мы с выбором уже определились», – заметил Казбек Бейсебаев, явно намекая на согласованность внешней политики Казахстана с позицией России.

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Другой взгляд

Между тем в Российской Федерации несколько иначе смотрят на важные события 2017 года, к которым имеет отношение Республика Казахстан. Например, по словам корреспондента отдела внешней политики известной российской газеты «КоммерсантЪ» Кирилла Кривошеева, ему, как профильному журналисту, Казахстан в основном запомнился тремя темами. «Первую можно располагать на глобальном уровне – это межсирийские переговоры в Астане. В этом году на них был достигнут впечатляющий успех. С другой стороны, успехом самого Казахстана здесь можно назвать лишь возросшую частоту упоминания слова Astana в западных СМИ – основным актором этих переговоров был, разумеется, не он», – заметил Кирилл Кривошеев.

Вторая тема, на которую обратил внимание в беседе с «Къ» российский журналист, располагается уровнем ниже, поскольку важна только для постсоветского пространства. Это заявленный переход Казахстана на латиницу, который, по наблюдениям нашего собеседника, возмутил российскую консервативную общественность. «Мне пришлось прочесть много забавных текстов о коварных планах то Запада, то Турции (которая уже, судя по всему, Западом не является) по «выводу Казахстана из поля российского влияния». К сожалению, подобные высказывания, разве что в более мягкой форме, звучали и на крупнейших российских радиостанциях и телеканалах. Здесь хочется пожелать казахстанской аудитории и экспертному сообществу лишь понимания. Иногда приглашенные на телешоу российские «эксперты» говорят лишь для того, чтобы поддержать свою узнаваемость. Позицию Кремля в их изречениях искать не надо – ее там нет», – подчеркнул Кирилл Кривошеев.

Еще одна тема, на которую, по словам корреспондента газеты «КоммерсантЪ», отреагировала российская экспертная среда, – это низкий уровень взаимопониманий между странами Центрально-Азиатского региона. «Безусловно, сюда можно отнести конфликт Казахстана с Кыргызстаном, который поставил под вопрос эффективность блока ЕАЭС. Но из него Республика Казахстан вышла вполне достойно, показав, что ради своих граждан и престижа страны можно проявить гибкость. Ведь мы прекрасно видим, что конфликты между другими странами региона, например между Таджикистаном и Узбекистаном, улаживаются куда медленнее. Правда, хочется подчеркнуть, что за развитием казахско-киргизского противостояния следили разве что эксперты по региональной политике и экономике. Простым россиянам это было не так уж интересно», – заметил корреспондент отдела внешней политики влиятельного на постсоветском пространстве издания.

Точка зрения МИД РК

Своей точкой зрения по поводу важнейших для нашей страны внешнеполитических событий 2017 года поделился с «Къ» и заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. «Как отметил недавно министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, уходящий год стал поистине знаменательным в жизни страны и в реализации внешнеполитического курса президента Нурсултана Назарбаева. Речь идет и о начале членства Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017–2018 годах, где в следующем году мы начнем председательствовать. И об эффективной реализации Астанинского процесса переговоров по урегулированию сирийского конфликта. И об успешном проведении выставки EXPO-2017 с участием 115 стран и 22 международных организаций. И об исторических саммитах ШОС и ОИС, прошедших в Астане в июне и сентябре уходящего года. Не случайно в своей новой книге «Эра Независимости» глава нашего государства охарактеризовал 2017 год как год, открывший новый этап внешней политики Республики Казахстан», – подчеркнул в своем комментарии «Къ» Роман Василенко.

Также, по словам заместителя министра иностранных дел Казахстана, в своей работе главное внешнеполитическое ведомство страны уделяет большое внимание как содействию расширению торгово-экономического сотрудничества с другими государствами, привлечению инвестиций и технологий, так и продвижению казахстанского экспорта. «Только в уходящем году нашим Министерством иностранных дел проведено около 300 мероприятий и организовано свыше 500 визитов иностранных предпринимателей в Казахстан. В целом, окинув взглядом наши отношения с внешним миром, на дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество со всеми без исключения соседями и далекими партнерам, можно сказать, что дипломатическая служба Казахстана успешно реализует президентский курс и выполняет главное свое предназначение по обеспечению максимально благоприятных внешних условий для последовательного развития страны и повышения благосостояния наших граждан. Новый, 2018 год принесет, конечно, новые вызовы, но верится, что и с ними мы сможем достойно справиться», – заключил в своем комментарии «Къ» Роман Василенко.