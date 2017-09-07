За 7 месяцев 2017 года на 12,5% снизилась уличная преступность в Казахстане

В 2017 году значительно снизилась уличная преступность и количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов на брифинге СЦК.

Как сообщил Талгат Мусаканов, по итогам 7 месяцев 2017 года уличная преступность по стране снизилась на 12,5 %, с 35 тысяч до 30 тысяч.

«То есть, у нас наблюдается снижение, по сравнению с прошлым годом, на 5 тысяч уличных преступлений. В том числе, разбоев - на 32 %, грабежей - на 11,7 %, хулиганства - на 33,9 %», - пояснил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД.

По его информации, снижение уличной преступности отмечается уже в течение трех лет, и уже составило 17,2 %.

«Аналогичная ситуация складывается по безопасности дорожного движения. Так, уровень ДТП в Казахстане по итогам семи месяцев снизился на 12,4 %, с 10 тысяч до 8 тысяч», - отметил спикер в интервью МИА «Казинформ».

Талгат Мусаканов сообщил, что количество погибших в ДТП за 7 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, снизилось на 23 %, это около 350 человек, раненых - на 11,4 %, это около 3 тысяч человек.

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Заместитель председателя КАП МВД подчеркнул, что ДТП с наиболее тяжкими последствиями происходят из-за нарушения скоростного режима движения, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, обгона и выезда на полосу встречного движения.

«Около 30 % погибших в ДТП – пешеходы», - резюмировал Талгат Мусаканов.