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За год цена на школьные учебники в РК выросла в 3 раза

20.09.2017 18:51   503   0

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова обеспокоена ростом цен на школьные учебники в РК, она предложила оптимизировать центр «Учебник».

Обращаясь с запросом на имя премьер-министра РК Ирина Смирнова отметила, что рост цен на казахстанские учебники вызывает тревогу.

Так, по ее словам, только за прошедший год цена на учебники в 2-3 раза.

«В связи с тем, что по каждому предмету и в каждом классе теперь один утверждённый учебник, издатель становится монополистом. Согласовывались ли цены на базовые учебники с Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции? Не стоит ли включить предполагаемую цену учебника в критерии отбора в будущем? И это только некоторые вопросы, требующие незамедлительного рассмотрения», – цитирует informburo.kz Ирину Смирнову.

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Депутат проинформировала, что государство в 2015 году выделило на приобретение учебников около 10 млрд тенге, 2016 году – 19 млрд тенге, а в 2017 году уже 27 млрд тенге.

МОН РК, по ее словам, каждый год  рапортует об огромной работе по усовершенствованию школьных учебников.

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«Проходят заседания, проводятся симпозиумы, работают авторские коллективы. Средства осваиваются в полном объёме. Однако на качество учебников, которые продолжают заслуженно критиковать за концептуальные, фактологические, орфографические, стилистические ошибки, содержание, полиграфическое исполнение, совсем не сберегающие здоровье вес и размеры, это никак не влияет», – отметила депутат.

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Ирина Смирнова констатировала, что в республике мало квалифицированных авторов учебников. Так, по наблюдению депутата, в учебниках по разным предметам допускаются разночтения в событиях, фактах, времени их происхождения.

«Они перенасыщены, зачастую сложно изложены. Или наоборот, в учебнике «Всемирная история» для 9 класса информация о Великой Отечественной войне уместилась в один параграф. Или, к примеру, нашумевший учебник «Русский язык» для 7 класса, где литературный язык сводится к уровню примитивного бытового общения. Через тексты и задания должны проводиться идеи воспитания», - привела примеры Ирина Смирнова.

Депутат высказала серьёзные нарекания к работе республиканского научно-практического центра «Учебник». В организации утверждают, что не несут ответственность за качество учебников.

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«Так всё же, какую ответственность за качество издаваемой учебной литературы несёт центр «Учебник»? Если никакой, не стоит ли его оптимизировать?» – предложила спикер.

Она также поинтересовалась, как обеспечивается объективность, беспристрастность и независимость работы экспертов по выбору единственного учебника по тому или иному предмету.

Напомним,  родители казахстанских школьников раскритиковали новый учебник 7 класса по русскому языку автора Зинаиды Сабитовой. Возмущение также вызвали недавно обновлённые учебники русского языка для пятых классов. Родители посчитали нынешнюю программу издевательством над детьми.

Члены экспертной комиссии МОН РК ответили на критику родителей, пояснив, что пособия подготовлены по новым программам и полностью соответствуют всем уровням этих программ.

Отметим, депутаты выразили недовольство содержанием вышеуказанных учебников.

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Нурсултан Назарбаев
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