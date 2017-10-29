Замглавы Каталонии заявил, что регион не признает отставку Пучдемона и роспуск парламента

Руководство Каталонии не признает решений Мадрида об отставке главы автономии Карлеса Пучдемона и роспуске регионального парламента после провозглашения им независимой республики, сообщает ТАСС.

Об этом заявил в воскресенье заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас в статье для барселонской газеты El Punt Avui.

Как он подчеркнул, в Барселоне решения Мадрида считают противоречащими принципам демократии и отказываются к ним прислушиваться. «Мы не можем признать ни государственный переворот против Каталонии, ни антидемократические решения, которые принимает Народная партия посредством удаленного контроля из Мадрида», - указал политик.

По словам Жункераса, несмотря на заявления премьер- министра Испании Мариано Рахоя, Женералитат (автономное правительство) и парламент Каталонии продолжают исполнять свои полномочия. «Президентом страны является и продолжит быть Карлес Пучдемон, а председателем парламента является и продолжит быть Карме Форкадель, по крайней мере до того дня, когда граждане не решат иначе на свободных выборах», - заявил он.

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Независимая республика в Каталонии, продолжил Жункерас, провозглашена, и это - свершившийся факт. «Каталонская Республика родилась - не такой сильной, как нам хотелось бы, но, имея легитимность, полученную на голосовании как во время [парламентских] выборов с максимальной в истории явкой, так и во время героического референдума, проведенного гражданским обществом», - указал политик.

В ближайшее время, добавил Жункерас, отказавшееся уходить в отставку руководство Каталонии предпримет новые шаги, призванные консолидировать провозглашенную республику. «В предстоящие дни нам предстоит принять ряд решений, и не всегда будет просто их понять», - заметил он.