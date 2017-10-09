Женис Касымбек прокомментировал участившиеся крушения самолетов в Казахстане

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал участившиеся авиаинциденты с крушениями самолетов в Казахстане.

Министр ответил на ряд вопросов журналистов о ходе расследования авиапроисшествий с падением самолетов.

«Системного кризиса нет, у нас положительная динамика. Расследование только началось. Комитет гражданской авиации не имеет никакого отношения к расследованию. Этим занимается Департамент расследований, и он не подчиняется Комитету», - цитирует МИА «Казинформ» Жениса Касымбека.

Напомним, 3 октября потерпел крушение самолет Ан-28, выполнявший рейс санавиации из Алматы в Шымкент. В результате катастрофы погибли 5 человек. Женщина, к которой летели погибшие в авиакатастрофе врачи, скончалась. 10 августа под Алматы разбился учебный самолет Tecnam 2002, погибли 2 человека.

Выступая сегодня с докладом на Региональном симпозиуме по подготовке авиационных специалистов и TRAINAIR PLUS IKAO, Женис Касымбек также отметил положительную динамику в развитии казахстанской авиации.

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Он сообщил, что на сегодняшний день РК осуществляет 96 международных маршрутов с другими странами, ежегодно открываются новые направления.

«В рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» мы открыли много новых маршрутов из Астаны и в Астану. И пассажиропоток по внутренним маршрутам в направлении Астаны вырос на 90%, по международным направлениям почти на 30%», - сказал министр.

Отметим, ранее гендиректор РГП «Казаэронавигация» Азат Бектуров в рамках Регионального симпозиума по подготовке авиационных специалистов и TRAINAIR PLUS IKAO рассказал о новых направлениях, которые внедрит в свое обслуживание предприятие.