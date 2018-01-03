Жители Ирана вышли на акцию протеста против насилия

Жители нескольких городов Ирана вышли на улицы в знак протеста против вспышек насилия, произошедших в стране в ходе недавних манифестаций. Об этом в среду сообщил телеканал Press TV.

Число участников акции не уточняется.

Антиправительственные акции, участники которых выражали недовольство ростом цен, начались в нескольких городах Ирана 28 декабря.

В ходе беспорядков и стычек с полицией погибло по меньшей мере 20 человек, в том числе блюстители порядка. Иранские власти заявили об аресте более 450 протестующих, которые в ближайшее время должны предстать перед судом.