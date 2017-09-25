Жители Костаная получили коттеджи по программе «Нурлы жер»

Сегодня в Костанайском районе, ключи от новых домов в рамках программы «Нурлы жер» получили 14 жителей региона.

10 из 14 новоселов - вкладчики Жилстройсбербанка, которые стояли в очереди на получение земельного участка.

Аким области Архимед Мухамбетов и председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова поздравили новоселов и вручили ключи от новых кварир.

«Сегодня наша область впервые в стране вручает ключи от квартир, построенных по новому механизму, когда частные застройщики за свои деньги строят дома, а мы выделяем землю и подводим инфраструктуру. На данный район мы подвели инфраструктуру на сумму 600 млн. тенге. Теперь на очереди строительство дороги на сумму 1 млрд.900 млн. тенге и канализация на 250 млн. тенге», - цитирует акима области МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что с каждым годом финансирование жилищной программы «Нурлы жер» увеличивается.

Так по его словам за последние 2 года, финансирование увеличилось в 5 раз.

«В строительстве домов используются новые технологии, дома возводятся в среднем за 2,5 месяца. Поздравляю всех новоселов, желаю всем крепкого здоровья, счастья в новых уютных домах», - подчеркнул Архимед Мухамбетов.

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Председатель правления ЖССБ Ляззат Ибрагимова тоже поздравила новоселов. Глава ЖССБ сообщила, что в Костанайской области 42 тысячи человек доверили свои деньги ЖССБК, это порядка 19 млрд тенге.

«Сегодня особенный день. Мы очень много квартир строили, но сегодня впервые в рамках реализации программы «Нурлы жер» мы построили и вручаем ключи от частных домов 14 семьям, из которых 10 - наши вкладчики. До конца года в этом районе сдадут ещё 100 домов»,- сказала Ляззат Ибрагимова.

Обладатели первых частных домов в рамках «Нурлы жер» тоже поделились впечатлениями.

«10 лет назад я встал на очередь на получение земли. И в этом году мне предложили участвовать в программе «Нурлы жер». И буквально за три месяца нам возвели дом - 110 кв. метров. Программа прозрачная, доступная. Один квадратный метр обошёлся нам в 115 тысяч тенге. Первые 30% оплатили, остальные 9 лет по 100 тысяч в месяц будем выплачивать. В целом, дом обошёлся в 12,5 млн. тенге», - рассказал Серик Кабиев.

Как отмечается, новые коттеджи, выполненные в едином стиле, расположены в поселке Заречный близ Костаная. Одноэтажные дома по 110 кв метров, а двухэтажные - по 90 кв м.

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