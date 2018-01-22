1 млрд 514 млн тенге собрано на платной автодороге Астана-Щучинск за 2017 год

По итогам 2017 года на платной автодороге Астана-Щучинск собрано 1 млрд 514 млн тенге, все средства были направлены на содержание участка и модернизацию систем взимания платы.

Общая интенсивность движения транспортных средств за 2017 год составила 2 млн 757 тыс. 857 автомобилей. По сравнению с 2016 годом интенсивность потока транспортных средств увеличилась на 2,2%.

Основные статьи расходов Дирекции платных автомобильных дорог составляют:

- закуп материалов;

- заработная плата;

- запасные части;

- ГСМ;

- амортизация;

- работы и услуги;

- ремонт машин и оборудования;

- прочие расходы.

За прошедший год установлен новый сервер системы взимания платы и системы хранения данных, рабочих станций и многофункциональных устройств.

Для организации ускоренного проезда и популяризации безналичных видов в настоящее время продолжают функционировать терминалы таких платежных систем, как «QIWI», «Касса24», «Каспий банк».