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10 стартапов Казахстана будут бороться за возможность выиграть до $1 млн

04.07.2018 16:35   1044   0

5 июля в Астана Хаб 10 самых многообещающих стартапов Казахстана будут бороться за возможность представлять страну на саммите Seedstars Summit в Швейцарии и выиграть до 1 млн долларов США инвестиций и других призов.

Seedstars World, самое известное соревнование стартапов на посевной стадии на развивающихся рынках, объявили компании-финалистов, которые будут презентовать свои проекты 5 июля в Astana Hub, соревнуясь за звание лучшего стартапа страны и возможность представить Казахстан на международной арене - глобальном технологическом саммите Seedstars Summit, который пройдет 1-6 апреля в Лозанне, Швейцария.

В прошлом году на глобальном раунде соревнования Казахстан представляла компания Clockster, с их инновационным решением для HR-рынка - облачной системой мониторинга времени работы и посещаемости сотрудников с использованием биометрических технологий. «Эта поездка просто перевернула наше сознание и была отличным толчком на пути к успеху», - говорит Ержан Рыскалиев, генеральный директор и основатель Clockster.

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5 июля в соревновании примут участие следующие стартапы:

- AIR - advance in robotics: мобильное приложение, помогающее изучать программирование робототехники;

- asistent.kz: электронный сервис для МСБ, который подсчитывает налоги, создает отчетные документы и может заменить бухгалтера;

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- Smart Zapravka: мобильное приложение, позволяющее оплачивать за бензин онлайн и делать предзаказы в кафе автомобильных заправочных станций;

- SPEAKUS: облачная платформа для предоставления синхронного перевода во время международных конференций и других мероприятий;

- WebTotem: SaaS сервис для защиты вебсайтов от взлома, вирусов и скрытого майнинга криптовалюты;

- Egistic: информационная и аналитическая платформа для мониторинга состояния полей с посевами и точного фермерства;

- Zumcare: мобильное приложение для записи к доктору, консультаций и других медицинских сервисов;

- Podpishi Online: сервис для подписания документов компаниями на расстоянии и онлайн.

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В программе мероприятия 5 июля также пройдет панельная дискуссия на тему “Как ускорить развитие технологической экосистемы и инноваций в Центральной Азии”, в которой примут участие:

- Майкл Вебер, со-основатель швейцарской группы компаний Seedstars

- Павел Коктышев, заместитель председателя правления Zerde

- Зауре Розмат, СЕО The Steppe

- Игорь Овчаренко, консультант по развитию стартап-экосистем на развивающихся рынках.

На открытие с приветственной речью выступят представители Министерства образования и науки Республики Казахстан и Zerde.

Seedstars World организовывает мероприятие 5 июля в тесном сотрудничестве с первым в Центральной Азии международным IT- и стартап-хабом - Astana Hub, Национальным инфокоммуникационным холдингом Zerde и Бизнес-инкубатором MOST.

Стартапы будут презентовать свои проекты перед панелью жюри, куда войдут: Алим Хамитов, директор Бизнес-инкубатора MOST, Ануар Сейфуллин, генеральный директор фонда ABC - I2BF Seed fund, Тимур Баиров, член Наблюдательного совета Astana hub, Улан Каирбеков, CEO в Naimi.kz и Агахусейн Ахмадов, региональный менеджер ЦВЕ и Центральной Азии в Seedstars.

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Соревнования также поддержали призовые партнеры Astana International Financial Centre (AIFC), Amir Watches, Geneva Business School, International Business School и медиапартнеры Z Journal, the Steppe, Profit.kz, Kursiv.kz.

Участие в питчинг-мероприятии Seedstars Astana 5 июля в Astana Hub бесплатное, регистрация обязательна по ссылке: https://seedsta.rs/astana18_invite.

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