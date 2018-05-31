Валюта нал
USD 330.00 331.00
RUB 5.26 5.30
EUR 382.00 383.00
Валюта бирж
USD/KZT
329.35
+0.004%
EUR/KZT
385.34
-0.003%
RUB/KZT
5.31
-0.002%
EUR/USD
385.34
-0.003%
EUR/CHF
385.34
-0.003%
EUR/JPY
385.34
-0.003%
GBP/USD
439.22
-0.001%
USD/CHF
329.35
+0.004%
USD/JPY
329.35
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
329.35 385.34 5.31
+0.004% -0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

12,5 млрд тенге отсудили инвесторы у Казахстана за 2 года

31.05.2018 18:44   884   0

В 2016-2017 годах инвесторы отсудили у государства 12,5 млрд тенге, сообщила судья специализированной судебной коллегии Верховного суда РК Жанна Ермагамбетова на заседании международного совета при Верховном суде на тему: «Рассмотрение инвестиционных споров в РК. Опыт и перспективы».

«Всего по существу рассмотрено 88 дел, то есть 48,5% от общего количества поступивших исков. Из них 17 или 19,3% разрешены в пользу инвесторов. В суммарном выражении это более 12,5 миллиардов тенге в пользу инвесторов, то есть наблюдается поступательная тенденция и крен судов в сторону защиты прав и интересов инвесторов», - сказала Жанна Ермагамбетова.

В 2016 году поступило 69 исков, в 2017 году - 116, что на 61% больше, чем в предыдущем году. 74% исков инициировали сами инвесторы.

«Основная часть инвесторов предпочитает обращаться с исками в суд Астаны, не раскрывая при этом свой статус: крупные или не крупные», - пояснила судья.

Почему регуляторы не могут в одночасье отключить Telegram?...
Интернет уже не тот. Поэтому даже регуляторы не могут в одночасье отключить тот или иной сервис. Эпопея c Telegram, хотя и сошла с первых страниц СМИ,...

Крупные инвесторы подают иски в суд Астаны. Это свидетельствует о желании сохранить возможность подачи апелляции, тогда как при рассмотрении дела в Верховном суде решение вступает в силу со дня оглашения и подлежит только кассационному обжалованию.

Почему регуляторы не могут в одночасье отключить Telegram?

«По сути инвесторы проходят только одну инстанцию, поскольку кассация заканчивается в большинстве своём на стадии предварительного рассмотрения», - добавила Ермагамбетова.

Ежегодно снижается количество поданных исков от инвесторов в Верховный суд. Если в 2016 году поступило 26 исков и рассмотрели два дела, то в 2017 году поступило всего семь исков, по существу рассмотрели два дела.

«За пять месяцев 2018 года в Верховный суд не поступило ни одного иска, два рассмотренных дела - это остаток прошлого года», - констатировала судья.

Специализированная судебная коллегия начала работу в 2016 году. Она рассматривает споры как иностранных, так и казахстанских инвесторов.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    166

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    130

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    415

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    14

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения. Если этого не происходит, то значит, Правительство не справляется
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное