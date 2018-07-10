140 млрд тенге выделят на развитие инфраструктуры туризма из бюджета РК

Сфера туризма до сих пор оставалась без должного внимания в стране. Она двенадцать раз передавалась из ведомства в ведомство, не имея ни четкой программы развития, ни закона, отвечающего реалиям дня, сказал в НПП «Атамекен» вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов.

«После поручения главы государства туризм был включен в проектный офис правительства в число шести ключевых приоритетов «олимпийской трассы», и включен в Национальную экспортную стратегию до 2022 года. Сейчас в профильном министерстве идет разработка проекта Государственной программы по развитию туризма в РК и сопутствующего законопроекта», - отметил он.

В свою очередь председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев отметил важность помимо единой карты туристификации Казахстана, наличия региональных карт туристификации для повышения уровня сервиса объектов туризма на местах, которые необходимо приспосабливать к туристским потребностям, в том числе улучшая инфраструктуру для развития туристского бизнеса.

«Акиматы должны быть активно вовлечены в эту работу, из государственного бюджета в целом предусмотрено порядка 140 млрд тенге на развитие инфраструктуры на ближайшие годы. Государство выделяет огромные средства для создания инфраструктуры и продвижения бренда страны. Наша задача, чтобы выделенные средства эффективно расходовались по целевому назначению, чтобы в итоге решить одну из задач - предоставить согражданам возможность культурного, активного и доступного отдыха и оздоровления», - сказал глава НПП.

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Он также предложил ввести стимулы для работодателей по возобновлению санаторного отдыха через налоговые вычеты. Что будет мотивировать профсоюзы и работодателей инвестировать в отдых своих сотрудников.

Еще одна мера - субсидирование транспортных расходов туристов, что, по его оценке, повысит мобильность казахстанцев. Также одним важным механизмом для общего развития массового туризма является «открытое небо», которое сейчас таковым совсем не является.

«Мы не сможем развивать ни въездной, ни внутренний туризм без роста числа авиарейсов бюджетных перевозчиков. Взять Эйр Астану: сервис на уровне, а цены народу не по карману. Это значит, что своих же сограждан как крепостных обрекли на невозможность быть мобильными и отдыхать у себя в стране! Если цены не снижают, давайте приглашать бюджетных перевозчиков. С железнодорожным транспортом и автобусными маршрутами тоже вопрос открытый. Нужно повысить мобильность наших людей, тогда и доходы народа будут повышаться на протяжении всего транспортного коридора. Нам нужно выровнять уровень доступности отдыха, культурных благ независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса наших сограждан», - сказал глава Нацпалаты.

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