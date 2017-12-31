140 тонн зерна вернул Казахстан в Россию

Сто сорок тонн зерна возвращено в Российскую Федерацию из-за отсутствия сопроводительных документов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

На сайте ведомства проинформировали, что министерством сельского хозяйства Казахстана для обеспечения прозрачного закупа зерна у отечественных сельхозпроизводителей через компанию "Продкорпорация" в приграничных с Российской Федерацией областях созданы оперативные штабы и мобильные группы по мониторингу перемещения зерна.

Согласно опубликованной информации, за период c 28 по 29 декабря 2017 года в Костанайской и Северо-Казахстанской областях зафиксирован ввоз из Российской Федерации 560 тонн зерна на 28 грузовых автомашинах, из которых семь автотранспортных средств, перевозящих зерно в объеме 140 тонн, возвращены обратно в Россию из-за отсутствия сопроводительных документов.

Отмечается, что по указанным фактам наложены административные взыскания на сумму свыше 205 тысяч тенге.