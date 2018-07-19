18 компаний специальной экономической зоны Астаны на грани банкротства. КГД уведомил их о блокировке счетов в случае неуплаты налогов, штрафов и пеней еще за 2013 год. Сами компании уверяют, что выплачивали все согласно закону. Об этом рассказали сами компании СЭЗ «Астана – новый город».

По словам председателя правления Ассоциации участников специальных экономических зон РК SezUnion Эльмиры Абугалиевой, счета 18 предприятий специальной экономической зоны Астаны «Новый город» могут быть заблокированы в случае неуплаты налогов, штрафов и пеней. По предварительным данным, компании должны выплатить только за 2013 год порядка 4 млрд тенге. Если же подсчитать абсолютно все годы, то сумма составит 35 млрд тенге.

«Есть две проблемы. Есть предприятия, которые торгуют между собой, то есть участники СЭЗ продают товары другим участникам СЭЗ на одной территории. При этом участник, который принимает товар, должен покупать по нулевой ставке НДС. А тот, кто продает, не имеет права продавать по нулевой ставке. То есть здесь какая-то коллизия. Для того, чтобы продать другому участнику СЭЗ, нужно вывезти товар за территорию, продать кому-нибудь (не участнику), а тот, кто купил, может продать уже участникам СЭЗ по нулевой ставке», - рассказывает Эльмира Абугалиева.

МИР дозрел до стимулирования венчурного капитала

Спикер отметила, что предприятия все эти годы торговали по нулевой ставке НДС. Прежде они получили консультацию, что они могут так торговать между собой. Управление госдоходов Астаны полагает, что все не так. Об этом стало известно только осенью прошлого года.

«Вторая проблема заключается в том, что предприятия покупают сырье, чтобы производить этот товар. Поставщик извне территории СЭЗ должен привести сырье и обязан поставлять по нулевой ставке. Но поставщик при этом должен сам оплатить в бюджет этот НДС. И есть система возмещения этих убытков для поставщиков. Никто не хочет этим заниматься, никто не хочет брать на себя ответственность. Во-первых, это сложный процесс. Во-вторых, нужно пройти проверку до седьмого колена предприятий разных поставщиков. И, в-третьих, это занимает очень много времени, до 90 дней. То есть могут и не возместить, если проверку не прошел», - продолжает Эльмира Абугалиева.

По ее словам, предприятия раннее поднимали этот вопрос. Их уведомили, что, будучи плательщиками НДС, участники могут брать эти суммы в зачет. То есть та разница в стоимости товара между поставщиком и покупателем уже выставлена в счете. По факту получалось так, что в бюджет выплачивалось не 12% НДС, а примерно 5%.

Как эффективный госконтроль может стать рекламой

Представители Комитета государственных доходов, комментируя данную ситуацию, сообщили, что на сегодняшний день идет изучение данной проблемы. И работа над делами с 2014 года по 2017 год на сегодняшний день приостановлена. Однако взыскание средств за 2013 год с участников СЭЗ продолжается.

Стоит отметить, что данная ситуация затронула только 18 компаний просто потому, что в 2013 году на территории СЭЗ «Астана – новый город» работали эти самые 18 компаний. То есть каждый год будут добавляться предприятия в список должников, если проблема не останется решенной.

На сегодняшний день в «Астана – новый город» работает порядка 70 компаний, где трудятся примерно 3,5 тыс. человек.

Фото: Аскар Ахметуллин