200 государственных функций будут переданы в бизнес-среду РК

200 государственных функций будут переданы в неправительственный сектор. Об этом в ходе пресс-конференции на тему "Взаимодействие государства и НПО: состояние и перспективы" сообщила председатель Комитета по делам гражданского общества РК Алия Галимова.

Алия Галимова сообщила, что в настоящее время Правительством ведется работа по передаче, в целом, государственных функций в конкурентную среду и, в то же время, в сектор НПО.

«На сегодня всеми государственными органами отобрано свыше 200 функций, которые будут переданы в саморегулируемые организации, в бизнес-среду. И, конечно, для нас интересен процесс передачи неправительственным организациям", - отметила Алия Галимова в интервью Today.kz.

Сотрудники ведомства уже решили, какую функцию делегируют в частный сектор.

«Мы со своей стороны подготовили передачу одной функции - это оказание методической консультационной помощи государственным органам при реализации госсоцзаказа», - сказала Алия Галимова.

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В министерстве считают, что именно эту функцию необходимо передать неправительственному сектору.

«Поскольку именно НПО видно какие могут быть узкие места при реализации госсоцзаказа государственными органами. То есть они могут очень хорошо оказывать эту государственную функцию», - пояснила эксперт.

Стало известно об еще одной функции Министерства здравоохранения РК, которая также будет в ведении неправительственного сектора.

«Я знаю, что на сегодня министерство здравоохранения готово передать государственную функцию по оценке общественностью качества медицинских услуг. Я думаю, эта работа будет наращиваться. Мы принимаем большие практические меры, чтобы как можно больше и достаточно функций были переданы в неправительственный сектор», - рассказала Алия Галимова.

Как отмечается, точные сроки делегирования всех запланированных функций неизвестны, однако отмечают, что каждый год государство будет отказываться от части своих обязанностей.

«Это работа, которая будет вестись в течение нескольких лет, может пяти лет. Но в течение уже двух лет проведена подготовительная работа, эта работа - все-таки на перспективу», - резюмировала спикер.

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Кроме того, в министерстве отчитались о результатах своей работы по сотрудничеству с НПО.

«В 2017 году восемь центральных госорганов и порядка 364 отраслевых подразделений местных исполнительных органов по республике реализуют 43 проекта на центральном уровне на сумму 569,2 миллиона тенге, 2 103 - на местном уровне (поданным местных исполнительных органов) на сумму 13,3 миллиарда тенге», - сообщают в ведомстве.

Стоит отметить, в настоящее время министерство также проводит работу по подготовке к проведению первого Республиканского Мажилиса общественных советов, который запланирован на ноябрь 2017 года.