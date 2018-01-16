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23 января в Алматы пройдет еще один суд по «делу Аблязова»

16.01.2018 19:07   1724   0

В Алматы пройдет еще один суд по делу о хищениях средств БТА Банка. 

Предварительное слушание прошло 16 января. Представителей СМИ в зал не пустили из-за нехватки мест. Главное судебное разбирательство назначено на 23 января.

В этот раз слушания будут проходить в Медеуском районном суде №2. Помимо уже осужденных ранее Ж.Жаримбетова, К.Садыкова и С.Мамеш, на скамье подсудимых еще 11 человек:

- Булатханова Сауле (бывший менеджер банка),

- Джолдыбаева Сауле (бывший Член Правления банка),

- Диканбаев Ермек (бывший член кредитного комитета банка),

- Жаримбетов Жаксылык (бывший первый заместитель председателя правления) Дайрабаевич,

- Исенов Бахытжан,

- Мәмеш Сәдуақас (экс-председатель Правления банка,

- Садыков Кайрат (бывший директор по кредитованию),

- Сапаров Арсен (бывший зампед банка),

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- Тасибеков Багдатгали (Экс-управляющий директор банка),

- Узбекгалиев Раимхан (бывший менеджер банка),

- Холодзинскй Генриг (бывший зампред банка),

- Максатбек Жамиля (бывший управляющий директор банка)

Подсудимые преданы суду по ст.176 ч.3 п.«б» УК РК (в редакции от 16.07.1997 года, присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

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Максатбекуулу Улукбек (бывший управляющий директор банка) предан суду ст.ст. 176 ч.4 п. «б», 311 ч.4 п.«в» (получение взятки), 339 ч.3 (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) УК РК (в редакции от 16.07.1997 года), по ст. 366 ч.3 п.4 УК РК. Молчанова Елена (бывший член правления банка) предана суду по ст. 176 ч.4 п.«б» УК РК.

Большинство подсудимых попали на скамью по делу о хищениях средств БТА Банка не первый раз, часть из них была осуждена ранее.

Напомним, 7 июня 2017 года суд приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Его сообщника Кайрата Садыкова суд постановил взять под стражу из зала суда, назначив путем частичного сложения 15 лет лишения свободы, а также штраф 300 МРП с лишением права заниматься банковской деятельностью на три года с конфискацией имущества. За содействие следствию Жаксылыку Жаримбетову и Садуакасу Мамеш назначили по 5 лет условно с пробационным контролем на три года.

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