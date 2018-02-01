3 тысячи вагонов будет собрано в Казахстане в 2018-2019 годы

3 тысячи грузовых вагонов будет собрано в Казахстане в 2018-2019 годы, из которых уже собрано 750 вагонов, сообщил председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК Алмас Матанов.

«Поддержка железнодорожного машиностроения у нас осуществляется с 2016 года. Есть программа лизинга для покупки грузовых вагонов отечественного производства. На эту меру у нас в 2016 году было выделено около 17 млрд тенге.

В прошлом году дополнительно было выделено около 50 млрд тенге. За 2017 год благодаря этой программе было выпущено около 1 100 вагонов и в 2018-2019 годы, благодаря выделенным деньгам на лизинг вагонов, планируется выпуск еще 3 тысяч грузовых вагонов», - сказал он на пресс-конференции 28 июня.

В том числе за январь-май 2018 года в республике произведено 750 грузовых вагонов.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН