316,4 млрд тенге выделят в 2018 году на реализацию автодорожных проектов

В 2018 году на реализацию автодорожных проектов предусмотрено 316,4 млрд тенге. Всего планируется реализовать 22 проекта. Деньги выделяются из Национального фонда, республиканского бюджета и по линии международных институтов. Об этом изданию «Къ» сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

«Продолжены строительные работы на проектах Центр - Юг, Центр - Восток, Бейнеу - Актау, Актобе - Атырау, Капшагай - Талдыкорган, Астана - Петропавловск и Уральск - Каменка общей протяженностью 1,2 тыс. км. Кроме того, с текущего года мы приступили к реализации новых проектов, таких как Кандыагаш - Макат, Жетыбай - Жанаозен, Курты - Бурылбайтал, Талдыкорган - Усть-Каменогрск, Мерке - Бурылбайтал, Калбатау - Майкапшагай, Ушарал - Достык, Бейнеу - Акжигит, Таскескен - Бахты, Осиновский перевал, Щучинск - Зеренда протяженностью 2,5 тыс. км», - сообщили в МИР РК.

Также в ведомстве рассказали, что для снижения нагрузки на республиканский бюджет и достижения самоокупаемости содержания дорог планируется внедрение платности автомобильных трасс. Общая протяженность платных автодорог составит 6,5 тыс. км. «В текущем году начаты работы по устройство Системы взимания платы на участках Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос, за счет которых планируемый ежегодный сбор составит порядка 4 млрд тенге».

В Астане не собираются увеличивать стоимость платных парковок

«В 2018 году планируется внедрить платность на 9 участках общей протяженностью 4 226 км, после внедрения которых ежегодные сборы составят 26 млрд тенге, а в 2019 году на 4 участках, протяженностью 1 414 км. К 2020 году протяженность платных автомобильных дорог составит порядка 6,3 тыс. км с ежегодными сборами порядка 30 млрд тенге. После 2020 года планируется внедрить систему взимания платы на 4 100 км с ежегодными сборами 40 млрд тенге», - добавляют в министерстве.

В МИР добавили, что сегодня перед транспортно-логистическим сектором Евразийского континента стоит следующий вызов, это активная интеграция ключевых международных транспортных коридоров. «Поэтому достижение данной задачи требует совместной работы, как на межправительственном уровне, так и на уровне перевозчиков, с применением современных информационных цифровых технологий, что приведет к перестройке всех экономических и производственных процессов, радикальному повышению производительности, качества и снижению себестоимости товаров и услуг».