43% всех совместных предприятий Казахстана работают в Алматы

В Алматы находится 43% головных офисов совместных с иностранными компаниями предприятий.

«Уникальное расположение Алматы и комфортные условия для жизни и работы стимулируют открытие здесь головных офисов компаний в регионе. В целом, в городе работают 43% всех совместных предприятий Казахстана», - аким Алматы Бауыржан Байбек во время V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017».

Он отметил, что в Алматы базируются крупные международные организации и транснациональные компании, 90% головных офисов банков и страховых компаний страны. К осени следующего года планируется открытие Регионального Хаба ООН.

«Мы уделяем приоритетное внимание улучшению качества жизни и благоприятного инвестиционного климата. Это является основным приоритетом Программы «Алматы–2020». Наша программа отмечена ЭСКАТО как лучшая практика по развитию городской инфраструктуры», - отмечает Б. Байбек.

Он рассказал, почему выгодно инвестировать в Алматы и Казахстане.

«Алматы лидирует в национальном рейтинге Всемирного Банка по легкости ведения бизнеса. На сегодня Казахстан занимает 35-е место в глобальном рейтинге «Doing Business». Это самый высокий показатель среди стран Таможенного союза.

Более $1,5 млрд требуется для модернизации ветхого жилья Алматы

Благодаря масштабным институциональным реформам президента Нурсултана Назарбаева в Казахстане кардинально снижены административные барьеры. Так, разрешения в строительстве выдаются всего за 6 дней, сроки рассмотрения сокращены в 1,5 раза, стоимость процедур на 10%. По принципу «одного окна» инвесторов сопровождают городской Центр обслуживания и представительство национальной компании Kazakh Invest.

Открытость решений обеспечивается широким участием бизнеса и Национальной палаты предпринимателей в работе ключевых комиссий – земельной, по приватизации и ГЧП, градостроительном, экспертном и деловом советах Алматы», - считает аким города.

Также градоначальник сообщил, что за последние два года число частных инвестиций выросло на 25%. При этом рост на 20% показали и иностранные инвестиции.

«Нами обеспечен стабильный рост экономики. В прошлом году рост составил 2,6%, а в 1-м квартале – 4%. Только за последние два года частные инвестиции выросли на 25%, в том числе иностранные – на 20%. На каждый тенге госинвестиций приходится 3 тенге частных», - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек во время V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017».

Медицинская сфера Алматы является привлекательной для иностранных инвесторов

По словам акима, в рейтинге Worldwide Cost of Living в 2016 году Алматы назван одним из недорогих и привлекательных для жизни мегаполисов.

«Алматы – это также культурный, образовательный и спортивный центр региона. Жизнь города насыщена событиями мирового масштаба. В начале года проведена 28-я всемирная зимняя Универсиада, названная в Тайбее лучшей за всю историю игр. Горожан радуют уникальные спортивные объекты.

На прошлой неделе под эгидой Международного союза велосипедистов состоялась 5-я международная многодневная велогонка «Tour of Almaty». Шестой год подряд проводится благотворительный алматинский марафон, входящий в ТОП 10 мировых марафонов.

Проводится огромное количество форумов, конференций, фестивалей, концертов, выставок и спектаклей. В конце октября впервые в регионе пройдет Неделя Евразии ОЭСР», - рассказал Б. Байбек.

В прошлом году в результате работы по легализации имущества и активов в экономику Алматы вовлечено $14 млрд, что приносит порядка $300 млн налогов ежегодно.

«Проводится системная работа по снижению теневой экономики и улучшению налогового администрирования. В прошлом году по поручению Президента проведена легализация имущества и активов. Только в Алматы в экономику вовлечено 14 млрд долларов, это дало дополнительно 300 млн долларов ежегодных налогов», - рассказал аким Алматы Бауыржан Байбек во время V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017».

Твердые контракты на сумму более $15 млн подписаны на инвестиционном форуме Алматы

Градоначальник напомнил, что повсеместно внедряются безналичные расчеты.

«Так внедрение транспортных карт в пассажирских перевозках обеспечило рост «прозрачных доходов» на 60%. Автоматизация уличных парковок повысила налоги в 5,5 раз», - подчеркнул он.

По его словам особое внимание уделяется комфортности городской среды и экологии. Только за последние два года на развитие городской инфраструктуры государством инвестировано более 1 млрд долларов.