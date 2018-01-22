4649 раз иностранные перевозчики нарушали законодательство РК

В 2017 году иностранные перевозчики нарушали законодательство РК 4649 раз, сообщает пресс-служба МИР РК.

В Комитете транспорта МИР РК подвели итоги ежегодной акции «Транспортный контроль - на защите интересов отечественных перевозчиков». Мероприятие проходило с 11 октября по 31 декабря 2017 года.

Органами транспортного контроля было проверено более 26 тысяч иностранных АТС. В результате за нарушения транспортного законодательства РК и несоблюдение международных соглашений к административной ответственности привлечено 1950 иностранных перевозчиков, в том числе 439 по разрешительной системе. В частности 195 российских, 47 кыргызских, 40 литовских, 30 украинских, 29 польских, 28 турецких и 70 других перевозчиков.

В целом за 2017 год за нарушение норм международных соглашений и транспортного законодательства РК к административной ответственности привлечены 4649 иностранных перевозчиков. В том числе 1674 перевозчикам выписаны штрафы за нарушение разрешительной системы.