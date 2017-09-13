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5 млрд тенге направят на лизинг отечественной сельхозтехники

13.09.2017 13:21   342   0 Автор: Салим САКЕНОВ

АО "Аграрная кредитная корпорация", Ассоциация кредитных товариществ, Ассоциация лизинговых компаний и Ассоциация машиностроителей сельскохозяйственной техники в среду в Астане подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения планируется выделение средств для лизинга сельхозтехники отечественного производства. 

"Мы фондируем лизинговые компании и кредитные товарищества. В свою очередь, они финансируют сельхозпроизводителей на приобретение отечественного навесного и прицепного оборудования", - пояснил в интервью журналистам председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Нармухан Сарыбаев

"Не хватало стимулирования для нашего отечественного бизнеса. Не хватало стимулирования сбыта их продукции через дешевое фондирование. Мы эту проблему решаем. Не хватало и средств на расширение мощностей производства. Мы также эту проблему решаем. За счет средств Нацфонда отдельно это продукт кредитный, мы финансируем их на приобретение, расширение своих мощностей, повышение оборотных средств", - добавил он.

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Также АКК готов рассмотреть заявки производителей сельхозтехники. Как пояснил Сарыбаев, компания готова профинансировать производство в рамках существующих лимитов выделяемых из Национального фонда средств. В текущем году эта сумма составляет 15 млрд тенге.

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В рамках соглашения непосредственно на закуп сельхозтехники АКК выделяет 5 млрд тенге кредитным товариществам и лизинговым компаниям на финансирование закупа. Условия кредитования для конечных заёмщиков таковы: конечная ставка не более 5,5% годовых, срок кредитования до 60 месяцев, с льготным периодом финансирования основного долга и процентов до 12 месяцев. 

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