64 раза наказывал Нацбанк БВУ РК за нарушения во втором квартале 2018 года

Национальным Банком Республики Казахстан по итогам второго квартала 2018 года в отношении банков второго уровня применено 64 санкции и ограничительных мер воздействия, сообщет пресс-служба регулятора.

Из них: 24 - санкции в виде наложения и взыскания штрафов, 40 - ограниченных мер воздействия, из них 37 письменных предписаний и 3 письменных предупреждения.

Результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев, не соблюдаются:

- обслуживание банковского займа;

- платежей и переводов денег;

- обслуживание банковских счетов;

- взаимодействие с Национальным Банком по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

По порядку обслуживания банковского займа выявлены нарушения, касающиеся:

- необоснованного требования погашения задолженности по займу;

- нарушения порядка формирования кредитного досье;

- несоблюдения сроков уведомления заемщика о необходимости внесения платежей по займу и последствиях невыполнения обязательств;

- необоснованного отказа в предоставлении информации о сумме задолженности по займу;

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- информирования клиента об отказе в выдаче банковского займа без указания причин;

- не указания в договоре ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении;

- нарушения порядка реализации заложенного имущества (ипотеки) во внесудебном порядке;

- предоставления недостоверных сведений по заемщику в кредитное бюро.

По порядку осуществления платежей и переводов денег выявлены нарушения, касающиеся:

- исполнения платежных требований, согласно которому платежные требования на взыскание просроченной задолженности по займу необходимо исполнять в пределах 50% от суммы денег, находящейся на банковском счете физического лица и/или от суммы, поступившей на банковский счет;

- несвоевременного исполнения платежного документа;

- необоснованного отказа в исполнении платежного документа;

- несвоевременного отказа в исполнении платежного документа;

- предъявления одновременно нескольких платежных требований к банковскоим счетам заемщиков для взыскания просроченной задолженности по займу;

- несоблюдения очередности изъятия денег с текущих счетов, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

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По порядку обслуживания банковских счетов выявлены нарушения, касающиеся:

- нарушения порядка открытия/закрытия банковских счетов;

- неправомерного наложения ареста на банковский счет клиента;

- необоснованного изъятия денег;

- отсутствия в банкомате камеры, позволяющей фиксировать лицо держателя платежной карточки;

- отсутствия мониторинга работы сети банкоматов (неисправность камеры видеонаблюдения);

- несанкционированных операций по снятию денег со сберегательных счетов вкладчиков.