740 тысяч тонн мяса птицы планируется производить в Казахстане к 2027 году

Представители крупных птицеводческих предприятий совместно с Союзом птицеводов Казахстана разработали программу развития отрасли птицеводства на ближайшие 10 лет.

Согласно данной программе, производство мяса птицы достигнет 740 тыс. тонн к 2027 году, пищевого яйца - 7,5 млрд штук.

Между тем, по данным комитета статистики Министерства национальной экономики РК птицеводческие предприятия показывают стабильный рост. Так, в 2008 году ВВП составлял 35 млрд тенге, а в 2016 - 122 млрд тенге или в 3,5 раз больше. Рост объемов производства мяса птицы за период с 2000 по 2017 годы вырос в 3,2 раза, товарного яйца - в 5,7 раз.

Доля производства мяса птицы птицефабриками мясного направления в прошлом году составила 94% (168,4 тыс. тонн). Тогда как крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства произвели 4% (11,6 тыс. тонн).

Доля птицеводческих хозяйств в яичном птицеводстве составляет 75% (3,8 млрд штук), тогда как крестьянско-фермерскими хозяйствами, а также личными подсобными хозяйствами было произведено 25% (1,2 млрд шт.).

«Самообеспеченность по мясу птицы составляет 51%, по товарному яйцу - 100%. Экспорт по мясу птицы увеличился с 2014 года в 7,8 раз и достиг 11 тыс. тонн, по товарному яйцу увеличился с 3 млн штук до 280 млн штук яиц. Поставки осуществляются в Россию, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан. Птицефабрики сами выходят на зарубежные рынки, прокладывают дорогу. Потенциальные рынки сбыта Китай, ОАЭ», - сообщили в пресс-службе Союза птицеводов Казахстана.

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