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9 из 10 казахстанских руководителей считают, что их бизнес вырастет в 2018 году

15.06.2018 09:25   560   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Компания «PwC» презентовала 21-й выпуск глобального опроса руководителей крупнейших компаний мира. В этот раз – конец 2017 года и начало 2018 года в исследовании приняли участие 1 354 первых руководителей из 86 стран, в том числе 60 – из Казахстана.

«По миру мы охватываем чуть меньше 1,5 тыс. руководителей, в Казахстане – 61 в этом году из них примерно 50х50 представители как местного, так и представители иностранных компаний, оперирующих в нашей стране. С точки зрения охвата секторов, стараемся, чтобы были разные отрасли: финансы, горнорудный, недропользование, ритэйл, товары народного потребления и так далее. Размер компаний тоже разный, чтобы обеспечить взвешенный взгляд на экономику. Только частный бизнес – квазигосударственный сектор в опросе не участвует», - рассказал партнер PwC, руководитель практики сопровождения сделок Константин Елисеев.

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При этом он отметил, что наши руководители в целом имеют взгляды и на экономику глобальную. 60% руководителей в Казахстане считают, что темпы роста мировой экономики ускорятся. Это хороший показатель.

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Кроме того, руководителям было предложено оценить шансы роста их бизнеса в течение следующих 12 месяцев.

«Ситуация очень положительная – 9 из 10 руководителей считают, что их бизнес вырастет. Это положительный сигнал для экономики. В перспективе на три года практически 9 из 10 считают, что бизнес будет продолжать расти. Причем 60% абсолютно уверены – у них нет ни грамма сомнений, что рост будет. Ситуация в стране такая, что бизнесмены привыкли к определенным трудностям в стране и намерены расти», - поделился данными спикер.

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Исследователи попытались понять, какие страны для наших бизнесменов являются важными с разных точек зрения, и как поставщики, и как рынки сбыта и в некоторых случаях, как законодатели экономических и геополитических трендов.

«На первом месте – Россия, она на протяжении нескольких лет являлась главным бизнес-партнером, на втором месте – Китай, многие считают, что именно эта страна для их бизнеса имеет очень существенное значение, на третьем месте США, отрадно видеть в этом списке и Узбекистан – 16%, для каждого 10-го Турция является важной страной», - рассказал он.

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Но у бизнеса есть опасения и некоторые угрозы

«Это угрозы политические, социальные, экологические – это угрозы, над которыми меньше контроля у бизнеса. Волатильность валютного курса – это риск номер один с 2015 года. Из позитивного в пункте «чрезмерное регулирование» наблюдается существенное снижение риска. Руководители бизнеса либо привыкли, что государство вмешивается в дела, либо считает. Что государство перестало «лезть» во внутреннюю бизнес-кухню – лишь треть руководителей считают это проблемой. Зачастую по миру одним из опасений является чрезмерное налогообложение, в Казахстане лишь 15% считают это проблемой», - отметил спикер.

Проблемы, с которыми сталкивается бизнес – дефицит квалифицированных кадров, волатильность цен на сырье и товары, киберугрозы выходят на третье место в Казахстане, но в сравнении с миром мы отстаем.

«Что касается расходов на персонал, то в Казахстане меньше трети руководителей озабочены этим, тогда как в мире это большая проблема. Это говорит о том, что в принципе, с точки зрения рынка труда и стоимости труда в Казахстане, ситуация существенно лучше, чем в мире – труд бизнесу обходится дешевле», - поделился Константин Елисеев.

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В вопросе изменения инвестиционного климата – улучшение на лицо: практически треть руководителей считают, что инвестклимат увеличился и только 15% считают, что ухудшился. В прошлом году картина была обратной – 40% считали, что инвестклимат в стране ухудшился.

Геополитические события, повлиявшие на мир, и Казахстан в частности: санкции в отношении России (негативный фон, для большинства представителей казахстанского бизнеса это усложняет им жизнь, но есть и небольшое количество оптимистов, считающих, что ситуация в России должна положительно сказаться на Казахстане – инвесторы, рассчитывающие на Евразийский рынок, будут ориентироваться на Казахстан, как безопасную зону, где можно вкладывать инвестиции и оперировать в регионе), 20% опрошенных считают, что изменения в Узбекистане приведут к экономическим улучшениям – каждый 5-й руководитель в Казахстане считает, что сможет получить какие-то выгоды из происходящих изменений. На третьем месте Евразийский экономический союз – фон средне-негативный, бизнес считает, что их права ущемляются.

Планы в отношении кадров – у нас 43% руководителей планируют наращивать персонал и лишь 26% планируют сокращать.

«Иногда руководители дают оба ответа, потому что планируют перепрофилировать и перебрасывать персонал. В прошлом году лишь 7% планировали сокращение персонала. При этом, 80% руководителей в Казахстане в ближайшие 2-3 года планируют внедрять автоматизацию труда, но это не говорит о том, что планируется лишь увольнять людей – 70% также в ближайшие годы планируют внедрять программы перепрофилирования и переобучения сотрудников, чтобы те люди, которые в результате автоматизации высвободятся, нашли место работы в их же бизнесе», - заключил он.

Для справки: Глобальный опрос первых лиц бизнеса – одно из ключевых исследований PwC. Цель проекта – определить основные внешние факторы, которые влияют на процесс принятия решений руководителей. Бизнесмены делятся оценками работы с правительством и планами на будущее.

Данные по Казахстану представлены в сравнении с цифрами по миру. Результаты глобального опроса традиционно представляются на ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

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    137

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    191

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Цифра дня
18 261 000
человек
составляет численность населения Казахстана
Цитата дня
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