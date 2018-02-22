90% средств выводимых за рубеж, являются легальными

Об этом сегодня, 22 февраля, в Сенате в ходе "круглого" стола "Эффективный валютный контроль в свете обеспечения экономической безопасности страны" заявил и.о. председателя комитета по финансовому мониторингу МФ РК Уалихан Дильдабаев.

"Эти платежи на сегодня обеспечены исполнением контрактов, то есть реальными поставками товаров, работ и услуг",- пояснил он.

По его данным, в 2016 году за границу было переведено 9,6 трлн тенге, при этом импорт товаров составил 8,7 трлн тг., то есть 90,6% экспортно-импортных контрактов были исполнены.

Между тем, по его словам, на сегодняшний день законодательно не урегулирован вопрос о предельной сумме транзакций и количестве операций.

"Физические и юридические лица могут без ограничений перечислять валютные средства на свои расчетные счета за рубежом. Каких-либо ограничений нет. Государственному контролю у нас подлежат только экспортно-импортные операции",- посетовал У. Дильдабаев.

Противодействовать преступным "серым" схемам вывода денег за рубеж сугубо уголовно-наказуемыми методами на сегодня, по его оценке, неэффективно. Поскольку уголовная ответственность за невозврат валютной выручки предусмотрена только одной статей УК РК - 235, но даже по этой статье привлечение к ответственности является проблематичным.

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"В 2013-2014 годах бывшими органами финпола было возбуждено порядка 24 уголовных дел, из которых ни одно дело не закончено и не направлено в суд. Комитетом госдоходов за 2015-2017 годы зарегистрировано 239 фактов невозврата средств из-за границы. Из них 102 факта прекращены за отсутствием состава преступления. В суд направлено вскго лишь 2 уголовных дела",- резюмировал он.