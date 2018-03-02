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Ельдар Абдразаков: «Россия – это Канада с избыточным тестостероном»

02.03.2018 16:30   1423   0 Автор: Ирина ЛЕДОВСКИХ

«Черный ящик глобальной экономики. Какие нас ждут сюрпризы». Так называлась одна из сессий юбилейного V ежегодного саммита топ-менеджеров финансового блока CFO IDEA EXCHANGE & NETWORKING EVENT 2018.

По мнению некоторых экспертов, сегодня глобальные экономические процессы носят позитивный характер. Наряду со снижением волатильности ценовой конъюнктуры на товарных рынках динамика восстановления мировой экономики усилилась. Циклический подъем, начавшийся с середины 2016 года, продолжает усиливаться, отражая восстановление глобальных инвестиций и международной торговли. Эти улучшения происходят на фоне благоприятных условий на глобальных товарных рынках, растущей уверенности инвесторов и укрепления цен на сырьевые товары.

«Все циклично и цикл, где мы находимся сейчас – это начало роста, который открывает перед нами большие перспективы. Мы находимся сейчас в очень хорошем моменте», - охарактеризовал нынешнюю ситуацию Даниил Бабич, ведущий РБК-ТВ.

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Согласно отчетности Всемирного Банка, в прошлом году ускорение наблюдался рост экономик в более чем 120 странах мира, а по оценке МФВ рост мирового ВВП по итогам 2017 года составил 3,7%. При этом ряд экспертов сошлись во мнении, что основную угрозу стабильному развитию производства и финансов представляют собой взаимоотношения США и России. Кто-то из экспертов критиковал экономическую политику Трампа, а кто-то Путина.

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«Россия - это Канада с избыточным тестостероном. Избыточный тестостерон, потому что в каждом классе есть такой одноклассник, который кого-то достает, за косички дергает и весь класс против него. Для нас печальная вещь, что мы - ближайший друг этого товарища, и весь класс на нас смотрит примерно также», - председатель совета директоров АО «Сентранс» Ельдар Абдразаков.

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Представитель российской стороны ответил, что экономические санкции, которые действуют против соседней страны - это реальность, с которой политический и деловой истеблишмент России свыкся.

«Давайте будем честными, Россия живет под санкциями с 70-х годов и санкции продлятся еще очень долго», - заключил Даниил Бабич.

Ельдар Абдразаков также обратил внимание на особенности регулирования экономик двух государств.

«Россия остается ролевой моделью для Казахстана. Сегодня мы, к сожалению, повторяем все то, что делает российская экономика», - подчеркнул финансист.

В итоге эксперты пришли к выводу, что мировая экономика еще далека от инклюзивного роста, а углубляющаяся политизация экономических процессов и сохранение геополитической напряженности формируют дополнительные вызовы и усиливают неопределенность в глобальной экономике.

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