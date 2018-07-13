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Адвокат Джохар Утебеков пояснил суть иска ДСФК к «Алма ТВ»

13.07.2018 17:30   1255   1 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Компания ДСФК (DSFK) не требует от «Алма ТВ» денег и возмещения ущерба, а лишь просит опровергнуть данные сведения, порочащие деловую репутацию компании.

«Мы перевели иск о защите деловой репутации и опровержению сведений, распространенных компанией «Алма ТВ» (АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан»), которые порочат деловую репутацию компании ДСФК (DSFK). Данные сведения заключаются в том, что, якобы, сотрудники ДСФК (DSFK) сфабриковали уголовные дела в отношении сотрудников «Алмат ТВ» и пытаются отнять компанию при помощи этих уголовных дел», - рассказал после несостоявшегося предварительного заседания по иску «Специальной финансовой компании ДСФК (DSFK)» к АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан» в Специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы адвокат, член алматинской городской коллегии адвокатов, представитель истца ТОО ДСФК (DSFK) Джохар Утебеков.

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Иск предъявлен к ответчику АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан» третьими лицами выступают банк RBK и ASSET INVEST.

При этом он прокомментировал суть иска.

«Мы не требуем никаких денег, возмещения убытков. Мы только просим, чтобы компания «Алма ТВ» опровергла данные сведения, путем направления соответствующего письма в НПП «Атамекен» и чтобы удалила данное письмо со своего сайта», - рассказал он.

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На вопрос журналиста о том, что по жалобе «Алма ТВ» «Атамекен» попросил Нацбюро проверить, был ли «рейдерский захват», у адвоката нет сведений.

«Нет. Я понятия не имею о том, что делает «Атамекен» - у меня на этот счет информации нет. Это письмо предназначалось для «Атамекен». Компания «Алма ТВ» направила письмо в НПП», - сообщил он.

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При этом он отметил, что о проверках ему ничего неизвестно.

«Мы не предъявляем никаких претензий к «Атамекен». Есть лицо, которое написало и направило его – компания «Алма ТВ». Даже право на обращение в какие-то организации не является абсолютным и в любом случае должно содержать достоверные сведения, которые не порочат деловую репутацию других организаций (в данном случае компанию ДСФК). Это письмо к тому же является открытым – размещено на сайте «Алма ТВ», - пояснил он.

При этом в ДСФК недостоверными сведениями, порочащими деловую репутацию компании он называет «сведения о том, что сотрудники ДСФК сфабриковали уголовные дела в отношении сотрудников «Алма ТВ» и пытаются отнять данным образом компанию. Сфабрикованных уголовных дел нет. Есть уголовное дело, по которому компания ДСФК официально признана потерпевшей, подобное дело есть».

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Представители «Алма ТВ» от комментариев отказались.

Напомним. топ-менеджмент «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» ("Алма ТВ") заявил о попытке рейдерского захвата компании и попросил председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимура Кулибаева вмешаться в ситуацию.

Также сообщалось, что АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» с торговой маркой «Алма ТВ» продолжает свою работу в штатном режиме.

«Решение суда по ТОО «Asset Invest» не является основанием к беспокойству абонентов и партнеров компании», - отметили в компании.

Напомним, 19 июня специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал единственного акционера AlmaTV компанию Asset Invest банкротом и принял решение о ликвидации данной структуры. Позже AlmaTV заявила о том, что акционер будет оспаривать решение суда, вынесенное в пользу кредитора ТОО «Специальная финансовая компания DSFK». «Къ» встретился с председателем правления DSFK Мади Мамбетовым, который прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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