Адвокат Джохар Утебеков пояснил суть иска ДСФК к «Алма ТВ»

Компания ДСФК (DSFK) не требует от «Алма ТВ» денег и возмещения ущерба, а лишь просит опровергнуть данные сведения, порочащие деловую репутацию компании.

«Мы перевели иск о защите деловой репутации и опровержению сведений, распространенных компанией «Алма ТВ» (АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан»), которые порочат деловую репутацию компании ДСФК (DSFK). Данные сведения заключаются в том, что, якобы, сотрудники ДСФК (DSFK) сфабриковали уголовные дела в отношении сотрудников «Алмат ТВ» и пытаются отнять компанию при помощи этих уголовных дел», - рассказал после несостоявшегося предварительного заседания по иску «Специальной финансовой компании ДСФК (DSFK)» к АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан» в Специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы адвокат, член алматинской городской коллегии адвокатов, представитель истца ТОО ДСФК (DSFK) Джохар Утебеков.

Иск предъявлен к ответчику АО «Алма Телекоммуникейшенс Казахстан» третьими лицами выступают банк RBK и ASSET INVEST.

При этом он прокомментировал суть иска.

«Мы не требуем никаких денег, возмещения убытков. Мы только просим, чтобы компания «Алма ТВ» опровергла данные сведения, путем направления соответствующего письма в НПП «Атамекен» и чтобы удалила данное письмо со своего сайта», - рассказал он.

Семью Храпуновых будут судить в Алматы

На вопрос журналиста о том, что по жалобе «Алма ТВ» «Атамекен» попросил Нацбюро проверить, был ли «рейдерский захват», у адвоката нет сведений.

«Нет. Я понятия не имею о том, что делает «Атамекен» - у меня на этот счет информации нет. Это письмо предназначалось для «Атамекен». Компания «Алма ТВ» направила письмо в НПП», - сообщил он.

При этом он отметил, что о проверках ему ничего неизвестно.

«Мы не предъявляем никаких претензий к «Атамекен». Есть лицо, которое написало и направило его – компания «Алма ТВ». Даже право на обращение в какие-то организации не является абсолютным и в любом случае должно содержать достоверные сведения, которые не порочат деловую репутацию других организаций (в данном случае компанию ДСФК). Это письмо к тому же является открытым – размещено на сайте «Алма ТВ», - пояснил он.

При этом в ДСФК недостоверными сведениями, порочащими деловую репутацию компании он называет «сведения о том, что сотрудники ДСФК сфабриковали уголовные дела в отношении сотрудников «Алма ТВ» и пытаются отнять данным образом компанию. Сфабрикованных уголовных дел нет. Есть уголовное дело, по которому компания ДСФК официально признана потерпевшей, подобное дело есть».

При смене гражданства казахстанцам придется переоформлять землю

Представители «Алма ТВ» от комментариев отказались.

Напомним. топ-менеджмент «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» ("Алма ТВ") заявил о попытке рейдерского захвата компании и попросил председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимура Кулибаева вмешаться в ситуацию.

Также сообщалось, что АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» с торговой маркой «Алма ТВ» продолжает свою работу в штатном режиме.

«Решение суда по ТОО «Asset Invest» не является основанием к беспокойству абонентов и партнеров компании», - отметили в компании.

Напомним, 19 июня специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал единственного акционера AlmaTV компанию Asset Invest банкротом и принял решение о ликвидации данной структуры. Позже AlmaTV заявила о том, что акционер будет оспаривать решение суда, вынесенное в пользу кредитора ТОО «Специальная финансовая компания DSFK». «Къ» встретился с председателем правления DSFK Мади Мамбетовым, который прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией об опасной продукции