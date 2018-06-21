АГМП: Казахстан должен перейти на международные стандарты при подсчете экологического ущерба

Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана (АГМП) Николай Радостовец считает необходимым перейти от косвенной методики подсчета ущерба, нанесенного природопользователями окружающей среде, к принятой во всем мире методике прямого подсчета.

В Казахстане в настоящее время используется косвенный метод экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды, который заключается в использовании контролирующими органами усредненного показателя той или иной отрасли, а не фактические показатели эмиссий конкретного предприятия. Между тем, как заявил Радостовец во время сессии «Экология и переработка отходов» на 25 заседании Всемирного Горного Конгресса в Астане, во всем мире ущерб оценивается только по факту его нанесения.

«Нам важно определиться, каким должен быть механизм оценки ущерба, чтобы он соответствовал международным требованиям, к международному опыту необходимо обращаться и при выстраивании государственной системы экологического мониторинга», - сказал глава АГМП.

МНЭ РК выступает за стимулирующий метод тарифообразования

Помимо этого, отраслевая ассоциация предлагает ввести в стране систему целевого использования экологических платежей, поскольку, по мнению ее исполнительного директора, они не должны преследовать исключительно фискальные цели.

«Мы видим, что с увеличением размеров экологических платежей воздух в казахстанских городах не становится чище, хотя львиная их доля поступает в местные бюджеты. Но при этом лишь малая часть этих платежей направляется на решение вопросов экологии», - отметил он.

При этом, подчеркнул Радостовец, то, что на проведение природоохранных мероприятий тратится несоизмеримо меньше средств по сравнению с объемами поступлений от предприятий, ощущает на себе не только горно-металлургический, но и нефтяной сектор республики. В связи с чем недропользователи предлагают вместо штрафов ввести отчисления на экологические и природоохранные мероприятия, которые будут осуществлять сами загрязнители под контролем государства.

«Еще один насущный вопрос - в Казахстане принято историческое решение о передаче горно-металлургическим компаниям техногенных минеральных образований, накопленных до 1992 года. Однако предприятия стоят перед необходимостью платы за повторное размещение отходов после их переработки. Этот фактор сдерживает инвесторов, которые могли бы взяться за переработку отходов», - добавил глава АГМП.

АО «Национальный научный медицинский центр» продан за 5,75 млрд тенге

Он отметил, что переработка накопленных техногенных минеральных образований не только улучшит экологическую ситуацию в стране, но и позволит открыть новые рабочие места.