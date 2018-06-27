Аким Семея был допрошен в суде по делу о затоплении города

По линии природоохранной прокуратуры ВКО завершается следствие по делу о попуске талых вод с Шульбинской ГЭС 29 марта 2018 года, рассказал аким Семея Ермак Слимов. Результатом этого попуска стало весеннее подтопление нескольких микрорайонов Семея и объявление в регионе чрезвычайной ситуации природного характера. Суд должен установить степень виновности всех фигурантов дела.

«Следствие по данному делу уже на стадии завершения, - отметил Салимов. – Я сам давал показания по данному делу в природоохранной прокуратуре. Да, руководство Иртышской бассейновой инспекции по регулированию, использованию и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Минсельхоза РК говорит о том, что они руководство Восточно-Казахстанской области предупреждали о попуске воды со скоростью 1 600 кубометров в секунду. Но это было всего за два дня до известных событий. За два дня мы просто не могли построить дамбу и провести другие противопаводковые мероприятия».

Местные власти успели лишь эвакуировать население с зоны возможного подтопления. А вот вывезти имущество в безопасное место никто из жителей просто не успел.

Акимат Астаны лишил лицензий трех застройщиков за некачественные работы

«Реальный объем воды, выданный с Шульбинской ГЭС, составлял 1 800 кубометров в секунду. Это огромное количество воды. И только благодаря тому, что в 2017 году город хозспособом проделал берегоукрепительные работы в районе скважины «Семей Водоканала» на расстоянии 630 метров, нам удалось избежать ситуации, когда целый город на неопределенное время мог бы остаться без воды и канализации. Если бы это случилось, я бы сейчас сидел не здесь, а каком-то другом месте и отвечал на вопросы».

Кто прав, а кто виноват в данной ситуации предстоит разобраться следственным и судебным органам. Пока акимат Семея выступает в этом деле в качестве потерпевшей стороны. В скором времени начнутся судебные слушания. И уже сейчас градоначальник назначил специальное доверенное лицо, которое будет защищать интересы семейчан во время всего судебного процесса.