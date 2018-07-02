Аким Шымкента: «Мы должны соответствовать уровню Астаны и Алматы»

В Шымкенте состоялась очередная XXXII сессия маслихата, передает пресс-служба акимата города.

В сессии принял участие аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, который сообщил о грядущих переменах в администрации города.

«На следующей неделе мы начнем формировать новые управления, будут назначены заместители акима города. Нас ждет большая работа. Мы должны соответствовать уровню Астаны и Алматы. Мы планируем подписать меморандум с Астаной, чтобы наши сотрудники переняли ее опыт в сферах строительства и благоустройства. У нас есть все ресурсы - надо только работать и реализовывать поручение президента», - отметил в выступлении Г. Абдрахимов.

На заседании сессии были заслушаны отчеты о работе отделов образования, строительства, земельных отношений за прошедший год. С докладом выступил заместитель акима города Кайрат Нуртай, который рассказал, что бюджет мегаполиса в 2017 году превысил ожидаемые планы на 2 млрд 555 млн тенге, а расходная часть казны исполнена на 99,9%, или на 131 млрд 75 млн тенге. Кроме того, депутаты обсудили вопросы обеспечения населения коммунальными услугами.

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