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Акимат Алматы выделит деньги на проведение ЭКО для 300 семей

08.09.2017 16:18   593   0

В Алматы открылся новый центр "ЭКО" Института репродуктивной медицины, где лечат бесплодие с помощью последних инновационных технологий, передаёт пресс-служба акима города.

Глава города Бауыржан Байбек, побывав в новой клинике, отметил, что в Программе развития Алматы до 2020 года предусмотрен большой комплекс мер по развитию городской системы здравоохранения, а также медицинского туризма.

Он подчеркнул, что в настоящее время Алматы интересен отечественным и иностранным инвесторам, которые работают в сфере здравоохранения.

«Открытие клиники Институтом репродуктивной медицины является ярким примером развития медицинского туризма в нашем городе», – сказал глава города.

Как сообщается, за год клиника может принять около 3 000 семей.

«Не у всех есть возможность своевременно получить медицинскую помощь по экстракорпоральному оплодотворению. К примеру, в южной столице республики, порядка 300 семей не имеют необходимых средств и стоят в очереди несколько лет», - рассказала Тамара Джусубалиева.

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Аким Алматы поручил выделить средства из бюджета города в поддержку этих 300 алматинских семей.

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Кроме того, Бауыржан Байбек поручил помочь с землёй для строительства нового роддома для женщин, которые забеременели с помощью экстракорпорального оплодотворения.

Директора Института репродуктивной медицины Тамара Джусубалиева, в свою очередь, отметила, что оказываемые клиникой медицинские услуги не уступают зарубежным аналогам при меньших затратах.

По ее словам, высокая квалификация врачей, наличие современного оборудования и лояльность законов Казахстана привлекают большой поток иностранцев.

  • Источник:
  • пресс-служба акима Алматы
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