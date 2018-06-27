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Акимат Астаны лишил лицензий трех застройщиков за некачественные работы

27.06.2018 12:55   720   0

Акимат Астаны лишил лицензии на проведение строительно-монтажных работ, из-за осуществления некачественных работ при строительстве объектов три компании - ТОО «Expolis Invest VM» (ЖК Royal EXPO Apartments), ТОО «Astana Trade International» (ЖК «Премьера-2» и ЖК «Премьера-4») и ТОО «АБК Курылыс» (крытый навес Ф2 павильона С1 EXPO), передает сайт столичного акимата.

Также материалы на лишение лицензии в отношении ТОО «Астана Трэйд» (ЖК «Олимп Палас») направлены в суд.

Напомним, что в настоящее время правительством проводится политика Doing Business, которая упрощает процесс приема сдачи объекта в эксплуатацию. Однако некоторые частные организации, которые осуществляют авторский и технический надзор, недобросовестно выполняют свои обязанности. В этой связи в ходе совещания по вопросам качества строительства Асет Исекешев дал поручение о лишении лицензии и аттестатов строительных компаний, а также представителей авторского и технического надзора за неоднократно допущенные нарушения в проведении работ и приеме объектов в эксплуатацию.

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Так, на основании обращений физических и юридических лиц в отношении субъектов контроля с начала года зарегистрировано 543 акта о назначении ревизий, из которых на данный момент проводится 187. По итогам проведенных проверок управлением контроля и качества городской среды вынесено 441 предписание на устранение нарушений, по которым за нарушение требований заведено 406 административных дел в отношении субъектов.

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Также за ненадлежащее осуществление своей деятельности при строительстве объектов постановлениями управления приостановлено девять аттестатов экспертов технического надзора: Мейрамгалиева Е., Кенжебекова Б., Байкенова С., Жусуповой Г., Бономанко С., Гершкул С., Жаркенова Б., Эржигитова Э. и Казбекова Т.

Кроме того, на основании материалов управления контроля и качества городской среды города Астаны судом вынесено решение о сносе четырех самовольно возведенных объектов – снос третьего мансардного этажа, расположенного по адресу: ул. Аймауытова, дом 5/5, также по этому адресу приостановлена эксплуатация первого и второго этажей объекта недвижимости как общежитие; также четырехэтажное здание в мкр. Чубары; постройка, относящаяся к одному из домов коттеджного городка «BI Village» и двухэтажное здание, расположенное на улице Акжол.

Акимат Астаны призывает не строить объекты, не соответствующие целевому назначению, тем самым подвергая опасности себя и окружающих.

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