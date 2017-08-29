Американский миллиардер Уоррен Баффет внес $50 млн в строительство БНОУ

Известный американский миллиардер Уоррен Баффет внес 50 млн долларов в строительство Международного банка низкообогащенного урана в Казахстане.

«Я хотел бы отметить лидерство Президента Нурсултана Назарбаева, а также добрую волю народа Казахстана, который служил в качестве модели усилий глобального нераспространения многие десятилетия. (...) Я бы хотел отметить видение и щедрость консультанта Инициативы по сокращению ядерной угрозы Уоррена Баффета, который помог Инициативе, предоставив 50 млн долларов как старт. Как Уоррен говорит, нет инвестиции лучше, чем помощь в сокращении риска ядерного распространения. Также я бы хотел отметить вклад стран-доноров», - сказал на церемонии открытия здания Банка сопредседатель Инициативы по сокращению ядерной угрозы Самуэль Нанн.

Сегодня Президент Нурсултан Назарбаев во время телемоста открыл здание Банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ в Казахстане. Глава государства передал символический ключ здания БНОУ генеральному директору МАГАТЭ Юкия Амано.

«Я надеюсь, что данный банк поможет восполнить опасный пробел в глобальной ядерной безопасности, потому что проблема в том, что те же самые технологии, которые мы используем в атомной энергетике, могут быть использованы в военных целях», - отметил Самуэль Нанн.