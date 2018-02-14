Анахронизмом назвали в минсельхозе монополию Казгидромета на прогноз погоды

Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев удивлен действующей в Казахстане монополией Казгидромета на прогноз погоды.

«Оказывается, у нас в законодательстве зашита монополия «Казгидромета» на прогноз погоды. Это же анахронизм!» - заявил он, выступая на коллегии Министерства сельского хозяйства РК.

Умирзак Шукеев отметил, что сегодня фермеры теряют объемы урожая, в том числе по причине невозможности точно определить время сева.

«Всю жизнь это было - каждый сезон спор идет, сеять в мае или июне. Потом все ищут «гуру», как Валентин Иванович (Двуреченский) тогда. Он вынужден сказать срок, но он рискует, потому что не знает точно. Сейчас этот вопрос решен технологиями. Сейчас есть компании в мире, которые на основе анализа мета-данных по всей Земле, с точностью до 90% могут на 3 месяца сказать погоду», - сказал министр.

Стоимость такой метеостанции, по его словам, «идет от $500 и выше, в зависимости от ее качества, миллион тенге, например».

«Надо это (монополию Казгидромета) убирать, чтобы каждый фермер мог на своем участке поставить свою маленькую метеостанцию. И всю аналитику в одном районе свести в один центр с помощью этих компаний», - считает Шукеев.

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