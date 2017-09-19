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Антикоррупционная служба раскрыла детали схемы, действовавшей в "СК-Фармация"

19.09.2017 01:00   499   0

Болат Азбергенов, заместитель руководителя Национального бюро по противодействию коррупции расказал о коррупционной схеме, действовавшей в "СК-Фармация", сообщает Informburo.

По словам Азбергенова Нацбюро установило что, фактически производители или их официальные представители в Казахстане изначально заявляют в "СК-Фармация" заведомо завышенные цены. Такая же необоснованная и увеличенная стоимость отражается в накладных при отгрузке товара, логистических услугах, экспертных исследованиях и таможенных расходах. При этом, как пояснили в Нацбюро, для заключения договоров по максимальной цене фармкомпании вступают в сговор, создавая мнимую конкуренцию между собой.

Включаясь в тендер единого дистрибьютора, они заранее распределяют, кто и какие препараты будет поставлять. В последующем обусловленный победитель в ходе конкурса снижал своё ценовое предложение на несколько тиын, а его конкуренты вместо добросовестной борьбы за победу демонстрировали взаимное молчание. Тем самым, все участники картеля обеспечили себе гарантированный выигрыш по заведомо завышенным ценам.

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"В 2016 году "СК-Фармация" совершила закуп препарата от болезни крови стоимостью 105 тысяч тенге. В тендере были три компании. По итогам конкурса победила одна компания "Казсибфармация", предоставив скидку 22 тиына. По другому препарату "Кеавит", аналогу "Октагама", объёмом в 100 мл и стоимостью 203 тысячи тенге аналогичным образом обеспечила себе выигрыш компания "Стофарм", снизив цену также на 20 тиын. Таким образом, рынок гарантированной бесплатной медицинской помощи в Казахстане представляет собой закрытый клуб из нескольких крупных компаний с ежегодным совокупным доходом, который с "СК-Фармация" составляет 36 млрд тенге из 100 млрд", – сообщил он.

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В качестве примера в Нацбюро назвали закуп препарата "Октагам", который в 2015 году обошёлся бюджету в 253 тысячи тенге за единицу при его реальной стоимости 78 тысяч тенге (разница составила 175 тысяч).

"Если говорить о полном закупе этого препарата в количестве 2820 ампул, то государство на него потратило 715 млн тенге при фактической стоимости 220 млн тенге. Переплата составила почти полмиллиарда. И это только один пример. Только компания "Казсибфармация" в 2015 году за счёт поставки трёх препаратов "Октагам", "Кеавит", "Рекомбинат" на сумму 4 млрд тенге похитила из бюджета 1,5 млрд. В настоящее время её директор Ахметов, а также председатель правления "СК-Фармация" Касаткин заключены под стражу", – добавил он.

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За последние пять лет количество зарегистрированных коррупционных преступлений в сфере медицины возросло с 86 до 240. Число привлечённых к ответственности лиц возросло вдвое – с 39 до 80. С начала этого года к уголовной ответственности привлечено 25 человек.

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