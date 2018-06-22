Антикоррупционное ведомство предложило особые условия для инвесторов

Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с Министерством по инвестициям и развитию РК запущен проект «Антикоррупционное сопровождение инвесторов». Об этом стало известно в ходе брифинга в здании департамента Национального бюро по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.

Как было отмечено в ходе брифинга, создание благоприятного инвестиционного климата является важнейшим фактором в обеспечении конкурентоспособности Казахстана.

«В ходе ведения бизнеса в Казахстане иностранные инвесторы сталкиваются с различиными правовыми рисками. Под них попадают частные инвесторы с суммой инвестиций не превышающие $50 млн. Для реализации своих проектов у такого рода инвесторов остается три выхода. Первый - найти из числа местных элит покровителя с постоянными отчислениями. Второй - выплачивать постоянную коррупционную ренту всем заинтересованным. Третий - уехать из страны, так и не реализовав свой проект», - рассказала руководитель Департамента АДГСПК по Алматы Айгуль Байханова.

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В связи с чем и был запущен проект антикоррупционного сопровождения инвесторов. Цель данного проекта – создание благоприятного инвестиционного климата, и повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти.

Планируется действенная защита бизнеса инвесторов от неправомерных действий госорганов в рамках присоединения бизнесменов и инвесторов к антикоррупционному соглашению, где единственным условием будет их согласие на добропорядочное ведение бизнеса и нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции.

«В рамках этого проекта мы предлагаем инвесторам «сесть» на соглашение с агентством. Агентство со своей стороны будет обеспечивать сопровождение их проекта до подписания контракта, чтобы оградить их от неформальных платежей. В свою очередь инвестор соглашается не идти на поводу недобропорядочных чиновников и не соглашаться на дачу неформальных платежей», - отметила руководитель Департамента АДГСПК по Алматы.

Отмечается, что такого рода сопровождение не будет заканчиваться при подписании контракта. Так, если инвестор столкнется с коррупционными фактами во время работы, он может обратиться в департамент АДГСПК РК или Нацбюро по противодействию коррупции.

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Инвесторы и бизнесмены в режиме 24/7 могут сообщать о коррупционных фактах со стороны должностных лиц, административных барьерах и бюрократических процедурах, создаваемых госорганами при взаимодействии с инвесторами, а также незаконного вмешательства в их деятельность.

Проектный офис создан на базе министерства по инвестициям и развитию во всех регионах Казахстана.

Как было отмечено в ходе брифинга, Казахстан подписал порядка 50 соглашений о поощрении и защите инвестиций. Для граждан 62 стран введен безвизовый режим. Казахстан активно участвует в таких интеграционных объединениях, как ВТО и ЕАЭС, стал ассоциированным членом по инвестиции ОЭСР, а также присоединился к международной декларации о международных инвестициях.

Вместе с тем, в стране сохраняются высокие риски для бизнеса инвесторов, связанные с их деятельностью на территории страны. Так, в 2017 году Национальным бюро по противодействию коррупции выявлено 352 преступления по линии незаконного вмешательства в бизнес со стороны чиновников. За это было осуждено 119 лиц.

Согласно итогам социологического исследования, проведенному НПП «Атамекен», с 2016 по 2017 годы каждую вторую коррупционную сделку инициирует чиновник. В 5% случаев, инициаторами выступают обе стороны, в 40% - предприниматель.

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За 3 года в нацпалату поступило свыше 22 тысяч обращений по линии защиты бизнеса. Чаще всего, неофициальный платеж воспринимается как гарантия для надлежащего исполнения сотрудников госорганов своих функций.

Фото: АДГСПК РК