Антимонопольный комитет ЕЭК: «Наша цель не наказать бизнес, а устранить последствия нарушения»

В Антимонопольном комитете ЕЭК решено ввести институты предупреждения и предостережения. Соответствующие изменения вносятся в договор «Об Евразийском экономическом союзе». Об этом сегодня на заседании Общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК на площадке НПП «Атамекен» сообщила директор Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок ЕЭК Алия Джумабаева.

«У нас достаточно жесткое законодательство – за любые нарушения правил конкуренции предусмотрена ответственность в виде больших штрафов. Естественно, наша цель не наказать бизнес. Для нас важно устранить последствия нарушения. Поэтому мы решили вводить институт предупреждения и институт предостережения. Сейчас вносятся изменения в договор «Об Евразийском экономическом союзе». Там предусмотрено, что у нас в рамках рассмотрения заявления будут выносится предупреждения при наличии определенных признаков нарушений общих правил конкуренции», - сказала она.

При этом спикер пояснила, что речь идет о таких видах нарушений, как недобросовестная конкуренция и злоупотребление доминирующим положением, за исключением злоупотребления доминирующим положением, выразившегося в установлении монопольно высоких или монопольно низких цен. В этом случае предупреждение выносится не будет.

Антимонопольный коммитет ЕЭК: Казахстанские компании вовлечены в треть расследований ЕЭК

«В этом случае так же, как и при поступлении заявления об антиконкурентных действиях или о признаках заключения соглашения, ограничивающих конкуренцию, мы будем возбуждать расследования, по завершению которых будут приниматься меры в виде наложения штрафов», - уточнила она.

Предостережение же будет выносится в целях предотвращения нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках. Основанием для его вынесения будут являться публичные заявления должностных лиц, хозяйствующих субъектов либо физлица о том, что он планирует на трансграничном рынке совершить такие-то действия, которые могут привести к нарушению общих правил конкуренции.

«Когда какие-то публичные заявления идут, то есть это может быть интервью в СМИ, публикации в Интернете, в рекламе, то в адрес тех, кто такие действия будут совершать, будут направляться предостережения», - пояснила Алия Джумабаева.

В этой части спикер уточнила, что поправки по институту предостережения направлены на прохождение внутригосударственных процедур и вступят в силу только после ратификации соответствующего протокола, предусматривающего такие изменения и дополнения в Договор об ЕАЭС.



Ранее, отвечая на вопросы журналистов, она сообщила, что по Договору предусмотрены запреты на злоупотребление доминирующим положением, на недобросовестную конкуренцию, на заключение соглашений, которые ограничивают конкуренцию. Исходя из формы запрета и предусмотрена соответствующая ответственность – штрафы начиная от 10 тыс. рублей в зависимости от вида нарушения, повторности и больше. Они могут налагаться как на должностное лицо, так и юрлицо.

Инвесторы в Казахстане закладывают до 30% от стоимости проектов на коррупционные издержки