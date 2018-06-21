АО «Национальный научный медицинский центр» продан за 5,75 млрд тенге

100% акций АО «Национальный научный медицинский центр» (ННМЦ) (Астана) проданы за 5,75 млрд тенге, сообщается на площадке по реализации государственного имущества gosreestr.kz.

Торги состоялись 15 июня. Метод торгов – двухэтапный конкурс со стартовой ценой 5,7 млрд тенге. В торгах участвовало два потенциальных покупателя – юридические лица из Астаны, одно из которых и было признано победителем. Ранее 100% акций ННМЦ находилось в республиканской собственности.

Согласно выдвинутым условиям покупатель не должен проходить процедуры реабилитации или банкротства в течение двух лет до конкурса и обязан иметь опыт работы в аналогичной отрасли не менее пяти лет. При этом новые хозяева не могут в течение пяти лет менять профиль деятельности центра и должны сохранить перечень оказываемых медицинских услуг.

Справка:

АО «Национальный научный медицинский центр» – ведущий центр в Казахстане по развитию клеточных технологий, трансплантологии, интервенционной кардиологии и аритмологии, кардиохирургии, диагностики и лечении респираторных заболеваний, HIFU-терапия на основе применения достижений лучших практик менеджмента научных, лечебно-диагностических образовательных услуг.

МНЭ РК выступает за стимулирующий метод тарифообразования

ННМЦ – многопрофильный центр, обладающий сертификатом 5 звезд Европейского фонда менеджмента качества (Бельгия), и включен в первую десятку образцовых клиник Европы с вручением диплома «Лучшее предприятие Европы в области медицины». Собственный капитал ННМЦ на начало 2016 года составляет 11,2 млрд тенге, доходы за 2015 год (более свежих данных не предоставлено) – 7,2 млрд тенге, чистая прибыль – 519 тыс. тенге.