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Подать заявку на получение гарантии фонда «Даму» можно через еGov.kz

18.06.2018 16:46   1628   0

На портале электронного правительства Казахстана eGov.kz стала доступна услуга по предоставлению гарантий по кредитам субъектов частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», сообщает АО «Национальные Информационные Технологии», передает корреспондент Kursiv.kz.

Как отмечается в сообщении АО «НИТ», теперь предприниматели, желающие получить гарантию фонда «Даму» при кредитовании в банке, имея всего один документ - копию письма банка второго уровня или БРК с положительным решением о возможности кредитования с расчетом суммы гарантии, могут подать заявку на получение гарантии в онлайн-режиме.

Напомним, ранее для получения услуги начинающий предприниматель подавал заявление в региональный филиал «Даму» и прикладывал заявку на участие, копию свидетельства о регистрации юридического лица, копию лицензии на вид деятельности, справку об отсутствии или наличии задолженности по обязательным платежам в бюджет и устав.

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Ранее дополнительно предоставлялись проспект эмиссии акций, выписка из реестра акционеров, письмо банка второго уровня или Банка Развития с положительным решением о возможности кредитования предпринимателя с расчетом суммы гарантии, копия письма финансового агента с положительным решением о возможности гарантирования предпринимателя, заверенная печатью банка и бизнес-план реализации проекта.

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Теперь, как сообщают в АО «НИТ», для заявителей по кредитам до 180 млн тенге услуга доступна на портале egov.kz в категории «Бизнесу» - раздел «Регистрация и развитие бизнеса» - подраздел «Поддержка бизнеса».

«Для получения услуги необходимо авторизоваться на портале, заполнить заявку, прикрепить электронную копию письма банка с положительным решением и подписать электронной цифровой подписью. Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете в разделе «Входящие». По кредитам до 180 млн тенге заявителю придет предварительное гарантийное письмо/уведомление с указанием принятого решения фонда «Даму», по кредитам свыше 180 млн тенге заявителю необходимо будет обратиться в фонд «Даму», - отмечают в НИТ.

На сегодняшний день положительное решение об одобрении через egov.kz уже получили 15 казахстанских предпринимателей.

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