АО «НУХ «Байтерек» отчитался о реализации программы «Нұрлы жер»

Правительство РК рассмотрело итоги реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» за 2017 год. Холдинг «Байтерек» принимает участие в реализации четырех из пяти основных направлений программы на рыночных условиях.

«Холдинг выполнил все планы программы «Нұрлы жер» за прошедший год», - сообщил председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов.

Приобретены облигации акиматов на 71,9 млрд тенге, что составило 100% от плана. Таким образом, все ранее выделенные средства полностью освоены. Как пояснил Айдар Арифханов, с начала 2017 года Холдинг «Байтерек» перешел от прямого финансирования жилищного строительства на финансирование путем выкупа облигаций местных исполнительных органов.

По направлению жилищных строительных сбережений АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») в 2017 году выдало 41,7 тыс. льготных жилищных займов на общую сумму 289,9 млрд тенге. Оптимизация бизнес-процессов Жилстройсбербанка позволило увеличить в 2,5 раза количество ежедневно заключаемых договоров о жилищных строительных сбережениях с 1 тыс. до 2,5 тыс. вкладов.

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По направлению завершения жилищного строительства в рамках ранее принятых программ сдано 628,6 тыс. кв. м жилья (10 829 квартир). Из них, по линии арендного и кредитного жилья АО «Байтерек девелопмент» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») сдало 425,4 тыс. кв. м жилья (7 207 квартир), по линии арендного жилья через АО «Казахстанская Ипотечная Компания» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») сдано 203,2 тыс. кв. м жилья (3 622 квартиры).

По направлению субсидирования ипотечных ставок банками второго уровня одобрены заявки от населения на сумму 13,6 млрд. тенге. До конца 2018 года планируется просубсидировать 8 тысяч ипотечных займов на общую сумму 120 млрд тенге.

В рамках субсидирования ставки вознаграждения по кредитам частных застройщиков, региональными координационными советами одобрены 23 проекта на сумму 27 млрд тенге. Из них Фондом Даму подписаны договора субсидирования по 20 проектам на общую сумму кредитов 26,1 млрд тенге.

Программа жилищная строительства «Нұрлы жер» утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан 31 декабря 2016 года. Она объединила в себе новые механизмы поддержки жилищного строительства и действовавшие ранее в государственных и отраслевых программах: государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, Программа развития регионов до 2020 года.

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