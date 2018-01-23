Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

АО «НУХ «Байтерек» отчитался о реализации программы «Нұрлы жер»

23.01.2018 10:00   417   0

Правительство РК рассмотрело итоги реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» за 2017 год. Холдинг «Байтерек» принимает участие в реализации четырех из пяти основных направлений программы на рыночных условиях.

«Холдинг выполнил все планы программы «Нұрлы жер» за прошедший год», - сообщил председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов.

Приобретены облигации акиматов на 71,9 млрд тенге, что составило 100% от плана. Таким образом, все ранее выделенные средства полностью освоены. Как пояснил Айдар Арифханов, с начала 2017 года Холдинг «Байтерек» перешел от прямого финансирования жилищного строительства на финансирование путем выкупа облигаций местных исполнительных органов.

По направлению жилищных строительных сбережений АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») в 2017 году выдало 41,7 тыс. льготных жилищных займов на общую сумму 289,9 млрд тенге. Оптимизация бизнес-процессов Жилстройсбербанка позволило увеличить в 2,5 раза количество ежедневно заключаемых договоров о жилищных строительных сбережениях с 1 тыс. до 2,5 тыс. вкладов.

В Казахстане нарастят темпы жилищного строительства...
Правительство подвело итоги первого года реализации программы "Нурлы жер". Несмотря на общий хороший показатель, темпы строительства жилья у...

В Казахстане нарастят темпы жилищного строительства

По направлению завершения жилищного строительства в рамках ранее принятых программ сдано 628,6 тыс. кв. м жилья (10 829 квартир). Из них, по линии арендного и кредитного жилья АО «Байтерек девелопмент» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») сдало 425,4 тыс. кв. м жилья (7 207 квартир), по линии арендного жилья через АО «Казахстанская Ипотечная Компания» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») сдано 203,2 тыс. кв. м жилья (3 622 квартиры).

Материалы по теме

В Казахстане нарастят темпы жилищного строительства

В 2017 году в экологическую безопасность РК вложено 32,5 млрд тенге

В Казахстане будет создан Фонд по цифровизации промышленности

4 649 раз иностранные перевозчики нарушали законодательство РК

МВД проверит все рейсовые автобусы на территории РК

По направлению субсидирования ипотечных ставок банками второго уровня одобрены заявки от населения на сумму 13,6 млрд. тенге. До конца 2018 года планируется просубсидировать 8 тысяч ипотечных займов на общую сумму 120 млрд тенге.

В рамках субсидирования ставки вознаграждения по кредитам частных застройщиков, региональными координационными советами одобрены 23 проекта на сумму 27 млрд тенге. Из них Фондом Даму подписаны договора субсидирования по 20 проектам на общую сумму кредитов 26,1 млрд тенге.

Программа жилищная строительства «Нұрлы жер» утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан 31 декабря 2016 года. Она объединила в себе новые механизмы поддержки жилищного строительства и действовавшие ранее в государственных и отраслевых программах: государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, Программа развития регионов до 2020 года.

В 2017 году в экологическую безопасность РК вложено 32,5 млрд тенге

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы считаете какие события в 2018 году сильнее всего отразятся на экономике, политике и социальной жизни Казахстана?
  • 1. Выборы президента в России

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК

  • 5. Оздоровление банковской системы

  • 1. Выборы президента в России
    176

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана
    123

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    57

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    201

  • 5. Оздоровление банковской системы
    105

Цифра дня
244
казахстанца
погибли на своей работе в 2017 году
Цитата дня
Вероятно, США никогда за всю свою историю не беднели в политическом и интеллектуальном плане настолько, насколько они обеднели при нынешней администрации... Китай и Россия занимают позиции, с которых уходят США, приобретая политическое и экономическое влияние в странах третьего мира и в некоторых восточноевропейских странах. Вероятно, этот процесс не остановить.
Марио Варгас Льоса
лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное