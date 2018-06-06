Асанов: «Инвесторы выигрывают в казахстанских судах чаще, чем в международных арбитражах»

Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов утверждает, что иностранные инвесторы при споре с властями в судах выигрывают чаще, чем в международных арбитражах.

«Мы признаем, наши суды неидеальны: есть мнение, что судьи зависимы, не все компетентны, имеет место коррупция. Но в этом мы не уникальны, эти проблемы почти во всех странах с развивающейся экономикой. Однако что отличает Казахстан от других стран? Наш президент ввел инвестиционное правосудие, какого нигде нет», - сказал Асанов 6 июня в ходе 31-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

По его словам, споры в рамках инвестиционного правосудия разрешаются только в Астане, что сразу исключает возможность давления на судей со стороны региональных властей, снижает издержки истца и гарантирует быстрое решение по делу.

«Какие результаты по инвестиционному правосудию хотя бы в текущем году мы имеем? Рассмотрено 40 дел: 74 процента – это иски инвесторов, в их пользу 38% или на $62,5 млн. Эта цифра даже больше, чем в международных арбитражах», - заметил глава Верховного суда.

По его мнению, эти показатели разрушают стереотип, что казахстанский суд всегда поддерживает государство, а не частную компанию. Одновременно Асанов заявил, что казахстанские суды находятся на этапе тектонических перемен.

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«Мы исключим влияние на судей влияние акимов и силовиков. Контакты только в залах судебных заседаний, где стопроцентная аудио-, видеофиксация, - сказал глава ВС. - Нас обгоняют за формализм и обвинительный уклон. Одна из причин – гонка за показателями. Мы отменили всякие рейтинги и показатели. Итог – резкий рост оправдательных приговоров по делам, где обвинитель – государство», - добавил он.

Помимо этого, председатель ВС пообещал за счет внедрения смарт-судов освободиться от лишних процедур, бумаг, очередей.

«Судебные процессы смогут идти виртуально, все это оздоровит экосистему суда от коррупции. Нурсултан Абишевич, в сентябре представим пакет этих мер», - обратился он к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.



Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН