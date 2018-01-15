Асет Исекешев поставил ряд задач перед госорганами столицы

Акимат Астаны обсудил сегодня задачи послания главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Глава столицы поставил ряд задач перед госорганами Астаны.

«Президент поставил 10 основных задач. 11 января в ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев конкретизировал поручения по реализации послания. Во-первых, в части индустриализации нам необходимо, кроме внедрения современных технологий в промышленности и поддержки таких предприятий, проработать механизмы высвобождения работников, в связи с цифровизацией экономики», - отметил Асет Исекешев.

Он подчеркнул, что необходимо определить политику по трудоустройству высвобождаемых работников, и в целом активно работать по решению вопроса перетока трудовых ресурсов.

Аким поручил в месячный срок разработать дорожную карту по созданию системы утилизации и переработке твердых бытовых отходов.

«В прошлом году мы утвердили программу по утилизации ТБО. Мы начали активно работать по новой экологической программе. Будет круглый стол с участием ученых, экспертов и нужно подготовить предложения для Министерства энергетики по экологическому кодексу», - сказал Асет Исекешев.

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Он предложил рассмотреть возможность создания современного центра на базе Казахского агротехнического университета, где проводилось бы обучение фермеров со всех регионов страны новым технологиям в АПК.

Глава города поручил местным госорганам проработать предложения по изменению нормативных актов в сфере строительства в части применения новых методов строительства, подходов в проектировании и планировании городской застройки.

Он также отметил необходимость использования механизмов ГЧП при модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.